العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف

المشهد السائد الآن في العاصمة الألمانية برلين، هو مشهد الأشجار التي تناثرت أوراقها بألوان الخريف، بين البرتقالي والأحمر والأصفر. المدينة تجتاز أجواء صعبة بسبب جائحة كورونا وتستعد لتوديع أوقاتها الدافئة وتلبس رداء الشتاء.
مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "
من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".
متنزه "تيرغارتن"
عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.
عمود النصر
يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.
جزيرة المتاحف
توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.
جامعة هومبولت
أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.
"لوست غارتن"
في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.
" ماور بارك "
يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.
شوارع "برينتسلاور بيرغ"
في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.
بوتسدامر بلاتس
تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".
الحي الحكومي
تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.
مبنى البوندستاغ
في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.
بوابة براندنبورغ
وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س
مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "
من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".
متنزه "تيرغارتن"
عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.
عمود النصر
يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.
جزيرة المتاحف
توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.
جامعة هومبولت
أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.
"لوست غارتن"
في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.
" ماور بارك "
يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.
شوارع "برينتسلاور بيرغ"
في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.
بوتسدامر بلاتس
تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".
الحي الحكومي
تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.
مبنى البوندستاغ
في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.
بوابة براندنبورغ
وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س