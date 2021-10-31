 العاصمة الهندية تغلق مدراسها وتفرض إغلاقا واسعا والسبب ليس كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.11.2021

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منوعات

العاصمة الهندية تغلق مدراسها وتفرض إغلاقا واسعا والسبب ليس كورونا

قررت مدينة نيودلهي، عاصمة الهند، فرض إغلاق واسع النطاق لمدة أسبوع يشمل المدارس والدوائر الحكومية، والسبب ليس فيروس كورونا. فما الذي دفع المسؤولين الهنود لهذه الخطوة القاسية؟

تلوث الهواء في نيودلهي

مستويات تلوث قياسية للهواء في العاصمة الهندية

قررت مدينة نيودلهي، السبت (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، إغلاق مدارسها لمدة أسبوع بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال للصحافيين "اعتبارا من الاثنين ستغلق المدارس حتى لا يضطر الأطفال لاستنشاق هواء ملوث". وستكون الدروس عن بعد (أونلاين) خلال الأسبوع.

كما طلبت الحكومة من الموظفين في الدوائر الحكومية العمل من المنزل خلال نفس الفترة. ووجهت دعوة للمؤسسات الخاصة للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل. وستكون أعمال البناء وكل الأعمال التي تسبب انتشار الغبار ممنوعة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.

وأظهرت البيانات الحكومية أن مستويات التلوث في المدينة الضخمة بلغت 437 على مقياس من 500 درجة لمؤشر جودة الهواء، وهي نسبة أعلى بحوالي ثمانية أضعاف مقارنة بالمعدل العالمي.

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ف.ي/هـ.د (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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