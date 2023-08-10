العاصفة هيلاري تتحرك شمالا بعد أن غمرت جنوب كاليفورنيا بالمياه

دراسة: تغيّر المناخ يتسبّب في تجويع الملايين في القرن الإفريقي

لولا تغيّر المناخ في العالم، لما عاشت دول القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، تسببت في وفاة 43 ألف شخص في الصومال لوحده خلال عام واحد، وفق نتائج دراسة. كيف ذلك؟