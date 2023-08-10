العاصفة هيلاري تتحرك شمالا بعد أن غمرت جنوب كاليفورنيا بالمياه

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أدت العاصفة المدارية "هيلاري" إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية قبل أن تتحرّك باتّجاه نيفادا الاثنين.
لولا تغيّر المناخ في العالم، لما عاشت دول القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، تسببت في وفاة 43 ألف شخص في الصومال لوحده خلال عام واحد، وفق نتائج دراسة. كيف ذلك؟
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.
علّق مطار بغداد الدولي مؤقتاً رحلاته بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أحد أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي في العالم.
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