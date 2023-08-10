 العاصفة هيلاري تتحرك شمالا بعد أن غمرت جنوب كاليفورنيا بالمياه | DW الأخبار | DW | 22.08.2023

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DW الأخبار

العاصفة هيلاري تتحرك شمالا بعد أن غمرت جنوب كاليفورنيا بالمياه

أدت العاصفة المدارية "هيلاري" إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية قبل أن تتحرّك باتّجاه نيفادا الاثنين.

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

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