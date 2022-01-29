العاصفة "نادية" تضرب شمال ألمانيا وتخلّف قتيلا وجرحى

تسببت العاصفة العاتية التي أُطلق عليها اسم "نادية" في شمال ألمانيا في قيام رجال الشرطة والإطفاء بمئات المهام اليوم الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2022) للتعامل مع تداعيات العاصفة مثل اقتلاع الأشجار وسقوط حواجز البناء. وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.

وتوفي رجل بعد أن سقطت عليه لوحة إعلانية في بلدة بيليتس بمنطقة براندنبورغ، كما أصيب شخصان بجروح خطيرة في حوادث تسببت فيها الأشجار المتساقطة في بريمن وبلدة زينبلاته في منطقة ميكلنبورغ.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إن العاصفة تسببت حتى الآن في قيام الشرطة بنحو 300 مهمة. ولم يمكن الوصول لمتحدث باسم قوات الإطفاء لاستيضاح بيانات منه.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية وعلم الشبكات المائية صباح اليوم إن العاصفة العاتية أدت إلى إغراق سوق السمك الشهير في حي سانت باولي بمدينة هامبورغ ليلة السبت/الأحد. وبحسب بيانات الشرطة، تعرضت كثير من السيارات للضرر جراء الفيضانات.

ومن جانبها أعلنت هيئة السكك الحديدية "دويتشه بان" صباح اليوم أيضا أن حركة السكك الحديدية تضررت بشدة في شمال وشمال شرق ألمانيا بسبب العاصفة العاتية، وأنه من المتوقع أن يستمر ذلك عدة ساعات.

تسببت العاصفة في حوادث سير في الطرقات وفوق الجسور

وأرجعت الهيئة السبب في التأخيرات في كثير من الأماكن إلى الأشجار المتساقطة على السكك الحديدية أو إلى تأثر أسلاك الضغط العالي بالعاصفة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية بألمانيا حذرت أمس السبت من حدوث عاصفة تصل إلى حد الإعصار على جميع السواحل الشمالية الألمانية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيزمار شرقي هامبورغ تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي. واضطرت شركة السكك الحديدية دويتشه بان إلى تعليق عدة خطوط في الشمال.

ع.ش/م.س (د ب أ، رويترز)