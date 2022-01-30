العاصفة "مالك" تتسبب في مقتل عدد من الأشخاص في أوروبا

توفي رجل (27 عاما) اليوم الأحد في إقليم "بوميرانيا" بشمال بولندا عندما سقطت شجرة فوق سيارته. وأسفر الحادث عن إصابة شخص آخر. واستجاب رجال الإطفاء لآلاف الاتصالات لإبعاد الأشجار التي سقطت من الطرق وحماية أسقف المنازل.

ووفقا للسلطات البولندية انقطع التيار الكهربائي عن 680 ألف منزل بسبب الضرر الذي لحق بخطوط الكهرباء.

وفي جمهورية التشيك، انهار جدار بارتفاع 5 أمتار في المنطقة الصناعية في "فيلكي بريتوكنو" غرب براغ، مما تسبب في دفن عاملين، توفي أحدهما في مكان الحادث وتم نقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الضلوع. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق اليوم الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2022)، ذكرت الشرطة الألمانية أن أحد المشاة توفي إثر سقوط أنقاض بسبب العاصفة التي أطلق عليها اسم "نادية".

وأمس السبت، لقي شخصان حتفهما في بريطانيا إثر سقوط شجرتين. ولقي صبي ( 9 أعوام) حتفه عندما سقطت عليه شجرة في قرية وينوثديل الإنجليزية، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وأصيب رجل كان معه في ذلك الوقت بجروح خطيرة.

وفي جميع أنحاء بريطانيا، تركت العاصفة أكثر من 130 ألف منزل بدون كهرباء.

تسببت العاصفة العاتية التي أُطلق عليها اسم "نادية" في شمال ألمانيا في وفاة شخص واضرار مادية كبيرة

وفى مدينة أبردين على الساحل الشرقي اسكوتلندا، ذكرت الشرطة اليوم السبت أن امرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بها. وبلغت سرعة الرياح ما يقرب من 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي الأسكتلندي بالقرب من أبردين.

وقضى شخص على الأقل وغمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل عندما ضربت العاصفة "مالك" السويد والدنمارك نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرت السلطات الأحد.

وقالت الشرطة الدنماركية إن امرأة في الثامنة والسبعين لقيت حتفها في وسط الدنمارك بسبب شدة الرياح. وأوضحت أن "الرياح قذفت المرأة خارج منزلها ثم سقطت وأصيبت بجروح أدت إلى وفاتها".

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية في كل من السويد والدنمارك من ارتفاع منسوب المياه وحذرت من هبوب رياح بقوة الإعصار خلال الليل.

في جنوب ووسط السويد، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان، بحسب مزودي الخدمة "إي أون" و"إليفيو" و"فاتنفال".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)