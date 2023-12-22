العاصفة سلطان تجتاح ألمانيا وتحذير من رياح قوية وفيضانات

ساهمت العاصفة سلطان في المزيد من الفوضى للمسافرين في ألمانيا قبيل أعياد الميلاد. وكان تأثير العاصفة الأقوى في مناطق الشمال، فيما غمرت المياه سوق الأسماك في مدينة هامبورغ بالكامل وامتدت المياه لتغرق الشوارع المحيطة.

اجتاحت العاصفة سلطان ألمانيا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة. وذكرت شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية الألمانية على موقعها الالكتروني أنه سيتم تأجيل أو إلغاء عدد من خدمات قطارات المسافات الطويلة، بمختلف أنحاء ألمانيا، اليوم الجمعة (22 ديسمبر/ كانون الاول)، بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف.

كما تضررت خطوط السكك الحديدية في الشمال بشكل خاص. وأضافت الشركة أن الركاب، الذين اضطروا لتأجيل رحلة مقررة أمس الخميس واليوم الجمعة، بسبب العواصف التي تجتاح البلاد، يمكن أن يستخدموا تذكرتهم في وقت لاحق.

وتوقعت البحرية الألمانية، استمرار هبوب رياح قوية في ساحل بحر الشمال الألماني وهامبورغ اليوم الجمعة. وفي هامبورغ غمرت المياه سوق السمك في المدينة بالكامل، إذ دفعت العاصفة الشديدة خلال الليل مياه نهر إلبه إلى سوق للأسماك لتغمر المياه السوق بالكامل وتندفع صوب الشوارع المحيطة، فيما عمل رجال الأطفال طوال الليل على إخلاء المناطق المعرضة للفيضان.

العاصفة سلطان تسببت بحوادث مرورية أيضا في مدينة كولونيا صورة من: dpa/picture alliance

ونظرا للتأثيرات المتوقعة لموجة العاصفة الشديدة ،حذرت شرطة هامبورغ من أن منسوب المياه قد يرتفع حوالي ثلاثة أمتار فوق متوسط ارتفاع المد، ودعت إلى تفادي المنطقة المتضررة. ومن المتوقع أن تصل ذروة المياه المرتفعة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا عند مقياس "سانت باولي"، بارتفاع يصل إلى 3,05 متر فوق متوسط ارتفاع المياه.

وتوقع خبراء من الوكالة أيضا هبوب عاصفة قوية، في ساحل "إيست فريزيا" ومنطقة "فيزر" اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع المد هناك ما بين 2,5 متر و3 أمتار، فوق المستوى المتوسط في الصباح وعند منتصف النهار.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)