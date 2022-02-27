الطيور الذكية

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من الوهلة الأولى تبدو أدمغة الطيور مختلفة عن أدمغة الثدييات. فالطيور تفتقر للقشرة الدماغية وهي جزء من التحكم في الأداء الإدراكي العالي. لكن على الرغم من ذلك، تظهر الطيور قدرات معرفية مذهلة.
ذكرت دراسة حديثة أن انقراض بعض أنواع الطيور أثّر سلبا على نمو نباتات معينة لأن زراعتها لم تعد ملائمة بسبب التغيرات المناخية، وكانت الطريقة الوحيدة لنموها تتم بمساعدة تلك الطيور التي انقرضت.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي. كما حذر التقرير أيضا من تبعات خطيرة لهذه الحرائق على البشر والطبيعة في المستقبل.
حتى وقت قريب كان يعتقد الباحثون أن الطيور تجمع الفرو المتساقط من الحيوانات أو الذبائح من أجل بناء أعشاشها. لكن دراسة حديثة أظهرت أن العديد من الطيور تنتف الشعر من الحيوانات الحية أيضاً. فهل يعرضها هذا السلوك للمخاطر؟
الأمم المتحدة تخطط لإعادة إحياء وادي غزة من موطن للنفايات إلى محمية طبيعية يستفيد منها الشجر والبشر، وفضاء للحفاظ على التنوع البيئي في المنطقة. الوادي حاليا يستخدم مكبّا للنفايات رغم أنه رسميا محمية طبيعية.
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