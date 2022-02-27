 الطيور الذكية | المستقبل الآن | DW | 06.03.2022

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المستقبل الآن

الطيور الذكية

من الوهلة الأولى تبدو أدمغة الطيور مختلفة عن أدمغة الثدييات. فالطيور تفتقر للقشرة الدماغية وهي جزء من التحكم في الأداء الإدراكي العالي. لكن على الرغم من ذلك، تظهر الطيور قدرات معرفية مذهلة.

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