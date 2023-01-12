الطيران بالطاقة الشمسية

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يبدو أن الحلم بالطيران بالطاقة الشمسية قد بدأ بالفعل. في حلقة اليوم سنتعرف على رائد من رواد الطيران بطائرات تعمل بالطاقة الشمسية وهو يحلق في الأجواء الفرنسية. فكرة يريد منها صاحبها منح الكوكب أجنحة أكثر رفقاً بالبيئة.
حقق المغرب نتائج مبهرة بمونديال قطر، لكنه يحقق أيضا نتائج كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة. فلديه أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة بالعالم وواحدة من أكبر مزارع الرياح. DW تلقي نظرة على كيفية وصوله لهذه المكانة المتقدمة.
كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟
رحّلت إسرائيل اليوم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد ما كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس. قرار الترحيل أدانته فرنسا وأبدى فلسطينيون خشيتهم من تداعياته على حاملي إقامات إسرائيلية.
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
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