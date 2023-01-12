 الطيران بالطاقة الشمسية | عالم السرعة | DW | 27.01.2023

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عالم السرعة

الطيران بالطاقة الشمسية

يبدو أن الحلم بالطيران بالطاقة الشمسية قد بدأ بالفعل. في حلقة اليوم سنتعرف على رائد من رواد الطيران بطائرات تعمل بالطاقة الشمسية وهو يحلق في الأجواء الفرنسية. فكرة يريد منها صاحبها منح الكوكب أجنحة أكثر رفقاً بالبيئة.

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