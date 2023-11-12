الطيران الإسرائيلي يقصف "بنى تحتية إرهابية في سوريا"

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في بيان مقتضب "قبل قليل وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة. وكانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي صعًد وتيرة قصفه على الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هجوما غير مسبوق من البر والبحر والجو على إسرائيل التي ترد منذ ذلك الحين بقصف عنيف على قطاع غزة. يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، خصوصا مستودعات وشحنات أسلحة. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا لكنها تكرر عزمها على التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

في سياق ذي صلة، سبق لوزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رفض بشدة انتقادات سوريا وإيران لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وكتب كاتس على منصة إكس، تويتر سابقا أن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه "ذبح مئات الآلاف، من الأطفال والنساء والشيوخ من شعبه".

ودعا الأسد إلى التحرك في حرب غزة خلال القمة الإسلامية العربية الخاصة في العاصمة السعودية الرياض. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق كاتس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كان حاضرا أيضا في القمة الخاصة، "يذبح أي إيراني يجرؤ على الاحتجاج ضده، أو أي امرأة إيرانية، في رأيه، ليست محتشمة بما فيه الكفاية".

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)