الطماطم المعدلة وراثياً

4 أطعمة تسبب الأرق عند تناولها على العشاء

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم، بيد أن الغذاء يلعب كذلك دورا رئيسيا في الاسترخاء أو الأرق، لذلك إن كنت تعاني من مشاكل في النوم، افحص نظامك الغذائي وتجنب هذه الأطعمة قبل النوم.