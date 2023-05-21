الطماطم المعدلة وراثياً

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في حلقة اليوم سنقوم بزيارة فريق بحث بريطاني يعمل على الهندسة الوراثية للطماطم لزيادة نسبة فيتامين د فيها.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم، بيد أن الغذاء يلعب كذلك دورا رئيسيا في الاسترخاء أو الأرق، لذلك إن كنت تعاني من مشاكل في النوم، افحص نظامك الغذائي وتجنب هذه الأطعمة قبل النوم.
بعد توقف إجباري لعامين عاد مهرجان "لا توماتينا" الشهير الذي يتراشق المشاركون فيه بالطماطم ويجذب آلاف السياح إلى منطقة بونيول الإسبانية. شارك في المعركة نحو 15 ألف شخص استخدموا 130 طنّاً من الطماطم الناضجة.
يلعب النظام الغذائي دورا هاما في السيطرة على ضغط الدم. فضغط الدم المرتفع يعتبر سببا رئيسيا للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن لحسن الحظ هناك أطعمة تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. تعرف على أبرزها في هذا التقرير.
ارتفاع ضغط الدم مشكلة منتشرة في أنحاء العالم. ولكن يمكن محاربتها باتابع نظام صحي، فقد كشفت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن تساعد في خفض ضغط الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجلطات. إليك مجموعة من أهم هذه الأطعمة.
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