 الطماطم المعدلة وراثياً | المستقبل الآن | DW | 23.05.2023

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المستقبل الآن

الطماطم المعدلة وراثياً

في حلقة اليوم سنقوم بزيارة فريق بحث بريطاني يعمل على الهندسة الوراثية للطماطم لزيادة نسبة فيتامين د فيها.

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المستقبل الآن - الحساسية الشديدة للنباتات 21.05.2023

28.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Boddin: Bei der Boddinobst GmbH & Co. KG hängen Äpfel der Sorte Elstar an den Bäumen. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (zu Früher Start der Apfelernte - Früchte sind süß und aromatisch vom 28.08.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

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ARCHIV - Blaualgenteppiche schwimmen am 31.08.2013 im Strelasund vor Altefähr (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Blaualgen - Cyanobakterien im Trink- und Badewasser vom 04.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

انتشار الطحالب في بحر البلطيق: هل نحتاج إلى مناطق محمية؟ 15.05.2023

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هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن... 15.05.2023

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المستقبل الآن - تخفيف ضغط الحياة في المدن وموضوعات أخرى 28.05.2023

ILLUSTRATION - Ein Wolf läuft auf Futter wartend durch ein Gehege im Tierpark Wildparadies Tripsdrill. (zu dpa Mehr Wolfsrisse in Sachsen gezählt - CDU will Wolfsschutz senken) +++ dpa-Bildfunk +++

عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي 21.05.2023

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Revellers throw tomatoes at each other during the annual Tomatina, tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)

"الحدث الأكثر جنونًا".. عودة "معركة" التراشق بالطماطم في إسبانيا 01.09.2022

بعد توقف إجباري لعامين عاد مهرجان "لا توماتينا" الشهير الذي يتراشق المشاركون فيه بالطماطم ويجذب آلاف السياح إلى منطقة بونيول الإسبانية. شارك في المعركة نحو 15 ألف شخص استخدموا 130 طنّاً من الطماطم الناضجة.

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