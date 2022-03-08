الطلاب الهنود يفرّون من الحرب في أوكرانيا

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أجبرت الحرب في أوكرانيا مليون شخص على مغادرة البلاد. ومن بين اللاجئين أيضًا طلاب من الهند. وهؤلاء واجهوا مشاكل عنصرية في عبورهم الحدود الأوكرانية.
تدفق عشرات آلاف النازحين من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل سلوفاكيا وبولندا، وتنظر هذه الدول بوضع إجراءات حماية استثنائية للتعامل معهم، وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عبور نحو أربعة ملايين نازح من أوكرانيا بسبب الحرب.
يجد أكثر من عشرة آلاف طالب عربي، بينهم العديد من المغاربة والمصريين، أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الغزو الروسي، فيما تطرح إعادتهم الى أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي يفتقر بعضها الى تمثيل دبلوماسي في كييف.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.
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