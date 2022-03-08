 الطلاب الهنود يفرّون من الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 08.03.2022

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DW الأخبار

الطلاب الهنود يفرّون من الحرب في أوكرانيا

أجبرت الحرب في أوكرانيا مليون شخص على مغادرة البلاد. ومن بين اللاجئين أيضًا طلاب من الهند. وهؤلاء واجهوا مشاكل عنصرية في عبورهم الحدود الأوكرانية.

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