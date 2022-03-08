الطلاب الهنود يفرّون من الحرب في أوكرانيا

صعوبات تعترض إعادتهم.. آلاف الطلاب العرب عالقون في أوكرانيا

يجد أكثر من عشرة آلاف طالب عربي، بينهم العديد من المغاربة والمصريين، أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الغزو الروسي، فيما تطرح إعادتهم الى أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي يفتقر بعضها الى تمثيل دبلوماسي في كييف.