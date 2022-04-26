 الطقوس الرمضانية للجالية الإثيوبية في اليمن | DW الأخبار | DW | 26.04.2022

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الطقوس الرمضانية للجالية الإثيوبية في اليمن

تعيش في اليمن جالية إثيوبية مكونة من الآلاف ولها طقوسها الخاصة في شهر رمضان تعيشها بعيداً عن الوطن

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