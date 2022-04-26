الطقوس الرمضانية للجالية الإثيوبية في اليمن

هل يساعد الصيام على إنقاص الوزن؟

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق "قاسية" من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة إلى أن الصوم لساعات متواصلة خلال اليوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن والحصول على جسم أكثر رشاقة. فماذا قالت هذه الدراسة؟