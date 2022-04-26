الطقوس الرمضانية للجالية الإثيوبية في اليمن

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تعيش في اليمن جالية إثيوبية مكونة من الآلاف ولها طقوسها الخاصة في شهر رمضان تعيشها بعيداً عن الوطن
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
الغذاء يحافظ على الجسم والروح، والألمان يدركون ذلك تماما، فلذلك يفضلون تناول الطعام الجيد وبكل سرور. وفي ألمانيا الكثير من الاختيارات للوجبات التي تناسب مختلف الأذواق. وهذه عشر معلومات مهمة عن الطعام والشراب في ألمانيا.
في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق "قاسية" من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة إلى أن الصوم لساعات متواصلة خلال اليوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن والحصول على جسم أكثر رشاقة. فماذا قالت هذه الدراسة؟
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