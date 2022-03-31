 الطقس المتطرف - ماذا يخبئ لنا؟ | تقارير جديدة | DW | 13.04.2022

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تقارير جديدة

الطقس المتطرف - ماذا يخبئ لنا؟

تتحول أيام الصيف إلى فترات جفاف في كثير من الأوقات ويصبح هطول الأمطار الغزيرة فيضانات كارثية. لم يعد الطقس عاديا وطبيعيا نسبيا كما كان الناس معتادين عليه على مدى القرون القليلة الماضية بل أصبح متقلبا.

BdT Unwetter

فكيف نحمي أنفسنا من ذلك؟

نظريا يتوق الناس في أوروبا دائما إلى طقس الصيف الجميل ولا تقلق مزاجهم زخات المطر المتفرقة أيضا. ولكن في كثير من الأحيان تتحول أيام الصيف الحارة إلى موجات حر  وهطول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات كارثية. فما الذي تخبئه لنا تقلبات الطقس؟

Deutschland Flut und Schäden in Braunsbach - 1 Monat danach


لن ينسى العمدة فرانك هارش أبدا يوم 29 مايو/أيار عندما شاهد عبر النافذة كيف تحولت العاصفة الرعدية الشديدة المصحوبة بأمطار غزيرة إلى فيضانات سبحت السيارات في مجراها الترابي في شوارع بلدته.
 

Thumbnails für die SWR Doku Extremes Wetter - Was kommt da auf uns zu?



بينما يعاني رئيس قسم الغابات برنارد فراونبيرغر  من ندرة هطول الأمطار في منطقته. فعلى الرغم من هطول الأمطار في صيف عام 2021 إلا أن الأشجار بدأت تيبس على أرضه في سونفالد ، حتى أشجار الزان ذات الجذور العميقة تأثرت بذلك. والسبب هو انخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية.
 

Thumbnails für die SWR Doku Extremes Wetter - Was kommt da auf uns zu?


يعرض الفيلم عواقب الفيضانات والجفاف على المتضررين. ويحدد ما يعتقده خبراء الطقس وباحثو المناخ ما ينتظرنا في المستقبل. ولكن على الرغم من كل التوقعات القاتمة ، هناك أيضا مبادرات وحلول يمكن أن تخفف من آثار الطقس العاصف.
 



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 29 مايو/أيار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 29 مايو/أيار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 29 مايو/أيار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 30 مايو/أيار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 30 مايو/أيار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 30 مايو/أيار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 30 مايو/أيار 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 02 يونيو/حزيران 2022 – 07:15 UTC
الخميس 02 يونيو/حزيران 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 03 يونيو/حزيران 2022 – 18:03 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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