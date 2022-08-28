 الطفل المعجزة - عازف الكمان | يوروماكس | DW | 28.08.2022

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يوروماكس

الطفل المعجزة - عازف الكمان

طفل في سن العاشرة ينافس كبار عازفي البيانو في العالم. ستيليوس كيراسيديس يؤلف الموسيقى الخاصة به ومنها مقطوعة مناهضة للحرب بمناسبة الحرب في أوكرانيا.

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