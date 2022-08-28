الطفل المعجزة - عازف الكمان

الأولى منذ مقتل خاشقجي.. بن سلمان يزور اليونان وفرنسا

من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.