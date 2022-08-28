الطفل المعجزة - عازف الكمان

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طفل في سن العاشرة ينافس كبار عازفي البيانو في العالم. ستيليوس كيراسيديس يؤلف الموسيقى الخاصة به ومنها مقطوعة مناهضة للحرب بمناسبة الحرب في أوكرانيا.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الجزر الواقعة في بحر إيجه والتي تطالب تركيا بالسيادة عليها هي جزر يونانية. وفي ملف اللجوء طالبت بيربوك أثينا بالالتزام بحقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
تزور وزيرة الخارجية الألمانية اليونان وتركيا في إطار مباحثات تشمل تهدئة الخلافات بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو، وخاصة الخلاف بينهما حول التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط ومناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
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