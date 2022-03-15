الطعام مجانا للنازحين في لفيف الأوكرانية

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كشف تقرير استخباراتي غربي عن تقدم أوكراني وتراجع روسي في محيط كييف، مع استمرار القصف الروسي على العاصمة ومدن أخرى، أبرزها ماريوبول المحاصرة، وسط جهود جديدة لإجلاء سكان المدينة.
أوقفت شرطة الحدود المجرية، سيدة أوكرانية وبحوزتها ست حقائب مليئة بالنقود في سيارتها. وتبين من بعد أن المرأة هي زوجة برلماني أوكراني سابق حاولت تهريب أكثر من 30 مليون دولار إلى المجر.
دخل أزيد من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.
في اليوم الـ27 للنزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم.
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