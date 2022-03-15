الطعام مجانا للنازحين في لفيف الأوكرانية

ألمانيا تسجل دخول أزيد من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا

دخل أزيد من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.