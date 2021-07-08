 ″الطريق الثالث″ حزب ألماني متطرف.. ما أهدافه وما مدى خطورته؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.11.2021

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سياسة واقتصاد

"الطريق الثالث" حزب ألماني متطرف.. ما أهدافه وما مدى خطورته؟

ضجة في ألمانيا بعد القبض على أشخاص توجهوا صوب حدود بولندا لمنع تدفق المهاجرين. إنهم أعضاء بحزب يميني متطرف يُعرف بـ"الطريق الثالث" له صلات بجماعات النازيين الجدد. فما هو هذا الحزب صاحب النشاط الكبير رغم قلة عدد أعضائه؟

يمتلك حزب الطريق الثالث اليمني المتطرف حضورا قويا في أقصى شرق ألمانيا

يمتلك حزب "الطريق الثالث" اليمني المتطرف حضورا قويا في أقصى شرق ألمانيا

رغم قلة عدد أعضاء حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف،  الذي له صلات بجماعات النازيين الجدد، إلا أن الحزب جذب الاهتمام الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، عندما قام بحشد العديد من الأشخاص والتوجه صوب الحدود الألمانية-البولندية في ولاية براندنبورغ، في محاولة منه لمنع دخول المهاجرين إلى ألمانيا.

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وقالت الشرطة إنها صادرت أسلحة، من بينها بخاخات رذاذ الفلفل وعصي للضرب وقطعتي سلاح أبيض، كانت بحوزة أكثر من 50 شخصا تم إيقافهم، قبل أن تصدر الشرطة أوامرها لهم بإخلاء المكان، علما بأن هؤلاء الأشخاص يطلقون على أنفسهم اسم "حراس الحدود".

التشكيل والأعضاء؟

وتتماشى هذه التصرفات مع النشاط الاستفزازي المتزايد لحزب "الطريق الثالث"، الذي تأسس في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا في سبتمبر / أيلول عام 2013 ككيان منشق عن "الحزب القومي الديمقراطي الألماني" اليميني المتطرف، الذي يُعرف اختصارا بـ "إن بي دي" (بالالمانية: NPD). ويعود تأسيس حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف إلى كلاوس أرمشتروف، المسؤول السابق في الحزب القومي الديمقراطي الألماني، الذي اختلف مع أيديولوجيات الحزب .

ووفقا لمصادر صحافية، فإن أرمشتروف عمد إلى استقطاب أعضاء من جماعة لها صلة بالنازيين الجدد يُطلق عليها "شبكة الجنوب الحرة" (Freies Netz Süd) التي كانت تنشط في بافاريا عقب حظرها في عام 2014.

ويرتبط أرمشتروف بجماعات النازيين الجدد خارج المنظومة السياسية.

وفي تقريرها الأخير، قالت "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) إن حزب "الطريق الثالث" يضم 600 عضو في أنحاء البلاد.

ورغم أن هذا العدد قد يبدو قليلا لكن الأمر جاء بشكل متعمد من قبل الحزب الذي يعتبر نفسه "وحدة صغيرة متشددة" لديها اهتمام أقل بتوسيع قاعدة أعضائها مقارنة باهتمامها الكبير بالانخراط السياسي.

نظم العشرات من حركة انتيفا اليسارية وقفة احتجاجية ضد اللجان الشعبية التابعة لحزب الطريق الثالث اليميني المتطرف في غوبين.

نظم العشرات من حركة "انتيفا" اليسارية وقفة احتجاجية ضد "اللجان الشعبية" التابعة لحزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف في غوبين.

أيديولوجية "نازية"؟

أُشتق اسم "الطريق الثالث" مما يُعرف في السياسة الألمانية "بالطريق الثالث"، فيما يشير برنامج الحزب اليميني المتطرف المؤلف من عشر نقاط إلى رغبته في "إنشاء اشتراكية في ألمانيا بعيدة عن الرأسمالية الاستغلالية وكذلك بعيدة عن الشيوعية القائمة على المساواة". ويُنظر إلى الحزب باعتباره ينتمي إلى الجناح اليساري من الفكر التاريخي للنازيين، الذي يؤيد تأميم كافة الصناعات الرئيسية في ألمانيا وكذلك مرافق الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية والمصارف وكبرى الشركات.

بيد أن كلمة "اشتراكية" في حد ذاتها تحمل هنا نبرة عنصرية، إذ أنها فكريا تقترب من فكرة "الحزب النازي" لأدولف هتلر، كما يتضمن برنامج حزب "الطريق الثالث" التمويل "الصارم للأسر التي لديها العديد من الأطفال لمنع الانقراض الوشيك للشعب الألماني والحفاظ على الخصائص البيولوجية للشعب الألماني".

بالإضافة إلى كل ذلك، يشكك الحزب بشكل علني في شرعية حدود ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ يطالب "باستعادة سلمية" لما كان يُعرف بـ "ألمانيا الكبرى بحدودها الأصلية".

الاستراتيجية والسبل؟

وقد أشارت "هيئة حماية الدستور" إلى زيادة مستوى الاحترافية داخل حزب "الطريق الثالث" خلال السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2019، قام الحزب بإعادة تنظيم صفوفه لتلائم القواعد الانتخابية في ألمانيا ما جعل الحزب مؤهلا لخوض الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء.

وقالت الهيئة الاستخباراتية إن الحزب يمتلك عشرين قاعدة في أنحاء البلاد، لكنه نشيط في سبع من الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية، بما في ذلك ولايات بافاريا وشمال الراين-وستفاليا وبراندنبورغ، حيث تم إيقاف عناصر يمينية متطرفة كانت بصدد القيام بدوريات على الحدود مع بولندا. ويبدو أن الأسلوب الاستفزازي أصبح استراتيجية جديدة لحزب "الطريق الثالث"، وهو ما اتضح في شكل وأسلوب حملات الحزب خلال الانتخابات العامة في ألمانيا التي جرت في سبتمبر / أيلول الماضي، إذ رُفعت دعاوى ضد الحزب بسبب ملصقات تحمل عبارات "اشنقوا الخضر" في ميونيخ وساكسونيا.

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ألمانيا تحيي ذكرى مرور ثمانين عاما على بدء النازيين بإبادة اليهود

ورغم الانتصار القانوني الأولي الذي حققه الحزب فيما يتعلق بهذه الدعاوى، إلا أن المحاكم الألمانية أمرت في نهاية المطاف بإزالة هذه الملصقات. ويقول الحزب إنه يقسم أنشطته إلى مناطق نضالية ثلاثة فالأول النضال السياسي والثاني النضال الثقافي والثالث النضال المجتمعي. ويشمل النضال السياسي المسار والعمل الانتخابي، فيما تم تعريف النضال الثقافي من قبل الحزب بأنه  "الحفاظ على العادات". أما النضال المجتمعي فيتضمن مجموعة من الأنشطة الخيرية بما في ذلك مساعدة المشردين (الألمان فقط) وتنظيم أنشطة رياضية محلية، خاصة في الفنون القتالية.

يشار إلى أن الحزب "الطريق الثالث" قد شارك في احتجاجات شهدتها مدن ألمانيا ضد إجراءات الإغلاق التي فرضتها حكومة ميركل لوقف تفشي فيروس كورونا بل تورط الحزب في نشر نظريات ومعلومات للتقليل من خطورة الفيروس. وقد ظهر ذلك جليا إذ نشر الحزب مقالا على موقعه الإلكتروني العام الماضي زعم أن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي يستغلان الوباء من أجل تسريع وتيرة إلغاء نظام التعاملات النقدية، كما أدعى المقال أن جذور كريستين لاغارد – رئيسة البنك المركزي الأوروبي - يهودية.

وتعتبر "هيئة حماية الدستور" حزب "الطريق الثالث" حزبا عنصريا ومعاديا للسامية، فيما أظهر الحزب "تواجدا عنيفا" محتملا على مستوى الشارع.

وقالت الهيئة إن الحزب قام خلال العام الماضي بتنظيم "دوريات قومية" في المدن الألمانية لحماية الشعب الألماني من المجرمين الأجانب، بحجة أنه "جرى إعلان الشعب الألماني فريسةً مجانيةً".  

بن نايت / م ع

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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