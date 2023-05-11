الطريقة الصحيحة لتحضير للاسباغيتي كاربونارا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
للوهلة الأولى يبدو الطبق بسيطاً جدا، لكن الوصفة فيها بعض الحيل. سافرنا إلى روما وتعلمنا من طباخ نجم طريقة التحضير الصحيحة للاسباغيتي كاربونارا.
هل ستقدم الحكومة الإيطالية على الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق" حيث تعد روما البلد الوحيد داخل مجموعة السبع الذي انضم إلى المبادرة؟ أم أنها ستصل إلى توافق صعب يحفظ لها هذا التحالف، وما تكلفة الانسحاب لو أرادت؟
بعد اعلان إيلون ماسك أن "المبارزة" المحتملة التي تحدث عنها مع مارك زوكربيرغ، قد تحصل في إيطاليا، وتأكيد الحكومة الإيطالية وجود محادثات حول "حدث خيري". نفى زوكربيرغ موافقته على أي موعد مؤكداً وجود حاجة لترتيبات مسبقة.
حاول ما يقرب من 200 ألف شخص دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في أول سبعة شهور من العام الجاري، ما يمثل أكبر عدد لهذه الفترة منذ أعوام. وأكثر من نصف محاولات الدخول عن طريق البحر المتوسط، أخطر طريق للهجرة في العالم
في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله في العاصمة الإيطالية روما، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تنظيم مؤتمر للمانحين، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية تلحق ضررا بجميع بلدان البحر المتوسط.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول