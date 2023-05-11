الطريقة الصحيحة لتحضير للاسباغيتي كاربونارا

إنقاذ 623 مهاجرا في المتوسط.. ومستويات قياسية لمحاولات العبور غير القانونية

حاول ما يقرب من 200 ألف شخص دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في أول سبعة شهور من العام الجاري، ما يمثل أكبر عدد لهذه الفترة منذ أعوام. وأكثر من نصف محاولات الدخول عن طريق البحر المتوسط، أخطر طريق للهجرة في العالم