 الطريقة الصحيحة لتحضير للاسباغيتي كاربونارا | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

الطريقة الصحيحة لتحضير للاسباغيتي كاربونارا

للوهلة الأولى يبدو الطبق بسيطاً جدا، لكن الوصفة فيها بعض الحيل. سافرنا إلى روما وتعلمنا من طباخ نجم طريقة التحضير الصحيحة للاسباغيتي كاربونارا.

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