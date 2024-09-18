الطريقة السليمة لغسل الفواكه والخضروات لتنظيفها من المبيدات

بسبب المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة، تثور تساولات عما إذا كان استخدام المياه لغسيل الفواكه والخضروات كاف لتنظيفها. فما هي الطريقة الأمثل لتنظيف الطعام من آثار تلك المواد السامة؟

وسط جدل مستمر حول مدى تلوث ما نتناوله من غذاء بالمبيدات الحشرية وما يمكن أن يترتب على هذا من مخاطر صحية، أشارت دراسة حديثة إلى أن غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها لا يضمن إزالة مختلف المواد الكيميائية السامة التي يشيع استخدامها في الزراعة.

وكشفت دراسة منشورة بمجلة نانو ليترز Nano Letters الصادرة عن الجمعية الكيميائية الأمريكية أن خطر امتصاص الخضروات والفاكهة للمبيدات الحشرية ”لا يمكن تجنبه بمجرد الغسيل".

وتشمل هذه المواد الخطرة مبيدات الآفات العضوية الفوسفاتية، التي ثبت أن لها "تأثيرات على النمو العصبي"، ومبيدات الحشرات الكارباميتية، التي لها أيضا "تأثيرات على الجهاز التناسلي ونمو الجنين"، وفقًا لموقع فوود أند واين المتخصص في صناعة الأغذية. وباستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، وجد الباحثون أن المبيدات تخترق طبقة القشر إلى طبقة اللب.

ويقول الأستاذ في كلية المواد والكيمياء في جامعة آنهوي الزراعية في الصين وأحد مؤلفي الورقة البحثية، دونغدونغ يي: ”تسعى هذه الدراسة التي تقع في مجال سلامة الأغذية الواسع إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين. بدلاً من تعزيز التخوف الذي لا داعي له، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يزيل جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبًا بشكل فعال، على عكس الممارسة الموصى بها في كثير من الأحيان وهي الغسل".

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وتتضارب النتائج بشأن حجم المخاطر، بحسب موقع صحيفة الغارديان. فبينما أشارت تقارير إلى أن حوالي 20 بالمئة من الفاكهة والخضروات المعروضة في الأسواق تحمل بقايا مبيدات الآفات بمستويات "تشكل مخاطر كبيرة" على المستهلكين، يؤكد برنامج تابع لوزارة الزراعة الأمريكية أن 99 بالمئة من الأطعمة التي تم اختبارها تحتوي على بقايا تقع ضمن الحدود القانونية ولا تشكل ”خطرًا على صحة المستهلكين".

وأظهرت الأبحاث أن تنظيف المنتجات الطازجة بالفرشاة وفركها تحت الماء الجاري البارد يتسم بنفس فعالية استخدام محلول الخل لتقليل البكتيريا الموجودة على أسطح المنتجات الطازجة، وفقًا لموقع Health الصحي. ولكن بالنسبة لمحاولة التخلص من آي آثار محتملة للمبيدات الحشرية، ”فالتقشير أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق".

د.ب.