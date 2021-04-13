الطرد بالطرد .. روسيا تبعد دبلوماسيين أمريكيين وبولنديين

تعتزم روسيا طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وثلاثة دبلوماسيين بولنديين، وذلك رداً على طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة و3 آخرين من بولندا، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن وزير الخارجية الروسى، سيرغي لافروف، الجمعة (16 أبريل/ نيسان 2021).

وجاء في تقرير الوكالة أن روسيا فرضت أيضاً عقوبات على الولايات المتحدة. وقال لافروف إن روسيا سوف تقيد أنشطة المنظمات والمؤسسات القادمة من الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مضيفاً أنه سيتم تقليص بعثات الدبلوماسيين من الولايات المتحدة إلى روسيا إلى حد كبير، وسيتم منع ثمانية دبلوماسيين أمريكيين من دخول البلاد. ومن المقرر نشر أسماء الدبلوماسيين في وقت لاحق اليوم.

وأثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، أوضح لافروف أن موسكو تبحث أيضاً اتخاذ إجراءات "مؤلمة" ضد شركات أمريكية في روسيا.

وتقول واشنطن إن قرار طرد الدبلوماسيين الروسجاء بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية ومخالفات أخرى. وأدرجت الحكومة الأمريكية أمس الخميس شركات روسية على القائمة السوداء، وطردت دبلوماسيين روس ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

ع.ح/ ي.أ ( د ب أ ، رويترز)