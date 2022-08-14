 الطب والدودة الطينية | المستقبل الآن | DW | 21.08.2022

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المستقبل الآن

الطب والدودة الطينية

يعد الهيموغلوبين الموجود في دم دودة ارينيكولا مارينا (الطينية) مخزنا للأكسجين عالي الكفاءة - ويمكن أن يحدث ثورة في الطب، في عمليات زرع الأعضاء وعلاج مرضى السكتة الدماغية.

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أكبر كهف جليدي في العالم 14.08.2022

In this photo provided by @alexis.rosenfeld, researchers for the French National Centre for Scientific Research study corals in the waters off the coast of Tahiti of the French Polynesia in December 2021. Deep in the South Pacific, scientists have explored a rare stretch of pristine corals shaped like roses off the coast of Tahiti. The reef is thought to be one of the largest found at such depths and seems untouched by climate change or human activities. (Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP)

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TOPSHOT - This aerial photograph taken on December 22, 2021 shows the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. - The Piton de la Fournaise, the volcano of Reunion, erupted for the second time of the year on December 22 at 3:30 am (12:30 am in Paris), indicates the volcanological observatory. At least three eruptive cracks have opened on the southern flank of the volcano in the enclosure (the central caldera of the volcano), volcanologists have noted. The eruption takes place in a totally uninhabited area. (Photo by Richard BOUHET / AFP) (Photo by RICHARD BOUHET/AFP via Getty Images)

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