الطب والدودة الطينية

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يعد الهيموغلوبين الموجود في دم دودة ارينيكولا مارينا (الطينية) مخزنا للأكسجين عالي الكفاءة - ويمكن أن يحدث ثورة في الطب، في عمليات زرع الأعضاء وعلاج مرضى السكتة الدماغية.
قدم فريق من الباحثين الألمان خيارا علاجيا جديدا للتخفيف من الشلل الناتج عن السكتة الدماغية. العلاج الجديد قد يحل محل العلاج الطبيعي المعتمد حاليا وذلك بفضل نتائجه المتقدمة. فكيف يعمل هذا العلاج الواعد؟
عانت أندريا سوس في سن مبكرة (32 ) عامًا من السكتة الدماغية وعاشت عواقبها منذ ذلك الحين. أسباب غير واضحة وعواقب لا تخلو من الصعوبات والتحديات، بيد أن الشابة تعود شيئا فشيئا إلى حياتها اليومية. لكن كيف؟
يمكن للتقنية الجديدة والتي تقوم على اختبار للدم والمتوفرة بالفعل في الولايات المتحدة، أن تساعد في تطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.
تحدث باحثون بجامعة أوغوستا الأمريكية عن "ببتيد" أسموه "A1R-CT"، يمكن إعطاؤه عن طريق بخاخ الأنف، بمقدوره أن يقلل من التعرض للنشاط الكهربائي غير المنضبط في الدماغ وبالتالي الحماية من النوبات لمرضى الزهايمر والصرع.
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