الطب الشرعي: السعوديتان اللتان غرقتا في نهر هدسون انتحرتا

أعلن مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد أقدمتا على الانتحار. وعثر على روتانا الفارع (22 عاما) وشقيقتها تالا (16 عاما) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر بدون وجود أي إشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق. وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول إلى نهر هدسون".

وبعد وفاتهما ظهر شرطي ليؤكد أن الشقيقتين تقدمتا بطلب لجوء، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقالت فاطمة باعشن الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن على تويتر "التقارير بأننا أمرنا أي شخص مرتبط بالشقيقتين تالا وروتانا الفارع - لترقد روحيهما بسلام- (اللتان توفيتا مؤخرا بطريقة مأساوية في نيويورك) مغادرة الولايات المتحدة بسبب طلب اللجوء غير صحيحة بالمطلق". وقد حاولت الشابتان الفرار عدة مرات من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية عام 2017.

وقد وُضعت الشابتان في مركز إيواء إلا أنهما تركتا فرجينيا في آب/ أغسطس وتوجهتا إلى نيويورك. وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد أنه رأى الشابتين في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في ملعب قرب نهر هدسون وبدا أنهما كانتا تصليان. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن الشرطة أن الشابتين أشارتا إلى أنهما تفضلان أذية نفسيهما على العودة إلى المملكة العربية السعودية.

ع.خ/ع.ج.م (ا ف ب)