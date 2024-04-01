مع بداية الربيع تستفيق الغابات إلى الحياة. هو أفضل وقت لممارسة "شينرين يوكو" - وهي عبارة يابانية تعني "الاستحمام في الغابة". هذا النشاط يعتمد على قوة الشفاء من الأشجار ويجلب الإنسان إلى توازن مع الطبيعة. بينما يُعترف بطب الغابات في اليابان، فإن الاستحمام في الغابات في ألمانيا (حتى الآن) لا يُعتبر علاجًا رسميًا. ولكن من جرب عناق شجرة مرة واحدة، يعرف كم هو مفيد الشجر.