الطبيعة والنباتات ـ الشجرة رمز للحياة ومصدر للإلهام والأساطير
تتمتّع الشجرة بأهمية رمزية كبيرة في كل ثقافة. ونحن نحتفل بيوم الشجرة كل عام تكريماً لها. عمود مايو، شجرة مميزة، شجرة بانكسي: نظرة عامة.
رمز الحياة
الشتلة البلوطية لم يتجاوز عمرها بضعة أيام. ومنها ينمو شجر يصل ارتفاعه إلى 40 مترًا. تعيش البلوط حوالي 500 عام، وتعيش بعض الأنواع حتى أكثر من 1000 عام. الأشجار ترمز إلى الحياة والنمو. يزرع آباء وأمهات الأطفال الرضع شجرة، عادة شجرة فاكهة، وفي بعض الأحيان على الحبل السري للأم. هذا الشجر يقال إنه سيصاحب الطفل أثناء نموه.
شجرة الكون Yggdrasil تمثل النظام الكوني.
في أساطير بلدان الشمال شجرة الكون (Yggdrasil) هي مركز العالم. إنها تربط بين ثلاث طبقات من العالم: السماء والأرض والعالم السفلي. وفي قمتها، تحوي سلالة الآلهة الأسينية، وفي جذورها توجد التنانين والثعابين. إنها شجرة دائمة الخضرة وتتواجد في دورة دائمة من الحياة والموت.
شجرة البلوطة الوحيدة
رسم كاسبار ديفيد فريدريش هذه اللوحة في عام 1822: تسيطر البلوطة العمرانية على كافة الصورة، ويتم اكتشاف الراعي في وقت لاحق وهو يتكئ على جذعها القوي وينظر إلى قطيعه. تربط البلوطة بين عالمين، السماء والأرض، وترمز إلى القوة والقوة مثل قمة الشجرة الميتة ترمز إلى الفناء.
ألوان فنسنت فان غوخ
تعكس "شجرة الخوخ المزهرة" (1888) لفنسنت فان غوخ الحياة النقية. كان الرسام الهولندي مفتونًا بمنطقة بروفانس الفرنسية الجنوبية لدرجة أنه استقر هناك. وهناك رسم حوالي 190 لوحة، في الغالب مناظر طبيعية، حيث احتفى بالضوء والألوان. ونتج عن ذلك زهرة الشمس، والحقول الذهبية، والعديد من الأشجار المزهرة.
شجرة التفاح المغرية
أشهر قصة في الكتاب المقدس هي قصة سقوط آدم وحواء: كان آدم وحواء يعيشان سعداء في الجنة، حتى يقبل الثعبان غلى إغواء حواء لتأكل من فاكهة الشجرة المحرّمة. ويتم إكتشافهما من قِبل الله ويُطردان من الجنة. حكاية: في الكتاب المقدس الأصلي باللاتينية، لم يكن هناك أبدًا أي ذكر للتفاح. الكلمة اللاتينية "malum" تعني "شر" و "تفاح".
أوراق بانكسي
قام فنان الشارع بانكسي في لندن بإحياء شجرة مقطوعة بشكل كبير من خلال تلوين جدار أبيض خلفها باللون الأخضر. استمر العمل الفني لعدة أيام فقط - قام مجهولون برش اللوحة الخضراء باللون الأبيض. سينمو الشجر بنفسه قريبًا وسيطلق العنان للأوراق من جديد بقوته الذاتية.
الاستحمام في الغابة من أجل الصحة
مع بداية الربيع تستفيق الغابات إلى الحياة. هو أفضل وقت لممارسة "شينرين يوكو" - وهي عبارة يابانية تعني "الاستحمام في الغابة". هذا النشاط يعتمد على قوة الشفاء من الأشجار ويجلب الإنسان إلى توازن مع الطبيعة. بينما يُعترف بطب الغابات في اليابان، فإن الاستحمام في الغابات في ألمانيا (حتى الآن) لا يُعتبر علاجًا رسميًا. ولكن من جرب عناق شجرة مرة واحدة، يعرف كم هو مفيد الشجر.
الخشب كفضاء للحياة
على الرغم من أن الخشب لم يعد جزءًا من الشجرة في الغابة، فإنه يفيد البشر. يتم إنشاء مساحات حياة جديدة بشكل متزايد باستخدام هذه المادة الطبيعية الدافئة. تم تحوي Gare Maritime، وهي محطة بضائع سابقة في بروكسل إلى مزيج من الخشب والزجاج والأجزاء الحديدية القديمة. كمنزل داخل المنزل، أصبح جزءًا من حي مستقل يضم متاجر ومكاتب وممرات وحدائق.
رمز إشبيلية
تتمتع بلازا دي لا إنكارناسيون في مدينة إشبيلية الإسبانية بتحفة خشبية ضخمة. تُسمى البنية Metropol Parasol، وتضيء ليلاً بألوان مذهلة. يذكر شكلها بالمظلات أو الفطر - أو الأشجار. بطول يبلغ حوالي 150 مترًا وعرض 70 مترًا وارتفاع 26 مترًا، تعتبر Metropol Parasol من أكبر الهياكل الخشبية في العالم.
الغابة أمام النافذة
منذ عام 2014 يوجد في ميلانو برجان شاهقان يُطلق عليهما "الغابة العمودية" أو "بوسكو فيرتيكالي". يتم زراعة الأشجار والشجيرات في كل مكان فيهما. تشبه بعض الشرفات غابة صغيرة وتم تنسيقها بحيث يمكن للأشجار النمو حتى ثلاثة طوابق عالية. تؤثر الغابة العمودية بشكل إيجابي على المناخ الحضري والمناخ السكني.
الأشجار الضخمة في سنغافورة
أشجار "سوبرتريز" في "حدائق الخليج" في سنغافورة هي حدائق رأسية تصل إلى ارتفاع 50 مترًا. تجمع هذه الأشجار مياه الأمطار، وتستخرج الطاقة الشمسية، وتوفر التهوية لـ "البيودومز". وهي عبارة عن محميات ضخمة ذات مناخات مختلفة: بيت زراعي جاف وبارد وغابة ضبابية رطبة مع شلال. أصبحت الحديقة أهم معلم سياحي في سنغافورة.
تقليد قديم: شجرة مايو
الأشجار جزء لا يتجزأ من العديد من التقاليد: في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وبعض الدول المجاورة في الشرق، يتم وضع أعمدة مايو عالية تتراوح بين 20 إلى 40 مترًا في نهاية شهر أبريل، تحت قمتها المزينة بألوان زاهية غالبًا ما تتدلى أكاليل ملونة أو زينة أخرى متعددة الألوان. وتساعد الحيوية عادة في تركيب وتزيين البتول أو الصنوبر، وعادة ما يساعد الجيران كلهم بكل سرور ومع موسيقى البلوز.
النهاية في معدة الفيل
شجرة أخرى ذات تقاليد غنية هي شجرة عيد الميلاد، وهي تتكون من شجرة الصنوبر أو شجرة البلوط الزرقاء أو شجرة النوردمان المحبوبة. بعد بداية العام الجديد، يجب التخلص من عشرات الآلاف من شجيرات عيد الميلاد. ينتهي بعضها كطعام للفيلة في الحظيرة.
الراحة الأخيرة في تربة الغابة
يتمنى الكثير من الناس مكان دفن تحت الأشجار. لهذا السبب، يتزايد عدد ما يُسمى بـ "غابات السلام". يُدفن رماد المتوفين في تربة الغابة هنا. لكي يتمكن أفراد العائلة من العثور على القبر، تذكر اللافتات الصغيرة بالمتوفين. ولكن هناك أيضًا غابات سلام تكون مجهولة تمامًا. وإذا هبطت حبة بذور في مكان ما على قبر، فقد تنشأ حياة جديدة...