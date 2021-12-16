 الطبيعة موطن الاسترخاء | المستقبل الآن | DW | 01.05.2022

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المستقبل الآن

الطبيعة موطن الاسترخاء

أثبتت الدراسات العلمية أن نزهة في الطبيعة كفيلة في التخلص من التوتر اليومي، فالطبيعة مكان للاسترخاء التام، والمفاجئ أن مشاهد الطبيعة الرقمية تساعد ايضاً على التخلص من التوتر.

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