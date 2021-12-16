الطبيعة موطن الاسترخاء

إسبانيا تؤكد.. الغاز الذي سيعاد نقله إلى المغرب ليس من الجزائر

أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر، التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا ما أعادت تصدير الغاز المستورد منها إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث.