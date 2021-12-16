الطبيعة موطن الاسترخاء

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أثبتت الدراسات العلمية أن نزهة في الطبيعة كفيلة في التخلص من التوتر اليومي، فالطبيعة مكان للاسترخاء التام، والمفاجئ أن مشاهد الطبيعة الرقمية تساعد ايضاً على التخلص من التوتر.
أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر، التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا ما أعادت تصدير الغاز المستورد منها إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث.
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تضطر الكثير من النساء سواء في أوكرانيا أو غيرها من مناطق التوتر للولادة في ظروف غير صحية بسبب الحرب وهو ما قد يترك أثارا سلبية كبيرة على صحة الأم والجنين، سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي.
في خضم التوترات التي نعيشها، وأعباء الحياة العصرية، والظروف السياسية المحيطة، يصاب البعض بالتوتر والعصبية، وهو ما يزيد من الشعور بالاضطراب الداخلي. نعرض لك هنا خمس طرق للمساعدة على الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.
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