 الطباخ الشمسي في اليمن | DW الأخبار | DW | 26.11.2021

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الطباخ الشمسي في اليمن

تتجه بعض العائلات في اليمن لاستخدام ما يعرف بالطباخ الشمسي بديلا عن فرن الغاز، لمواجهة ازمة الوقود المزمنة التي تعيشها البلاد. لهذا البديل بعض السلبيات لكنه موفر وصديق للبيئة

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