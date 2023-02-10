 الطاقم الطبي يعمل في مستشفى الشفاء وسط إدلب بلا توقف، ويستغل لإنقاذ ضحايا الزلزال. | DW الأخبار | DW | 11.02.2023

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الطاقم الطبي يعمل في مستشفى الشفاء وسط إدلب بلا توقف، ويستغل لإنقاذ ضحايا الزلزال.

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