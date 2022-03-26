 الطاقة والتبعية لروسيا | صنع في ألمانيا | DW | 30.03.2022

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صنع في ألمانيا

الطاقة والتبعية لروسيا

خطوط الأنابيب الألمانية ومنشآت تخزين الغاز في أيدي روسيا، سواء عبر غازبروم التابعة أو من خلال شبكة شركات معقدة. السياسيون والخبراء يأسفون بشكل خاص لهذا النوع من تحرير السوق في ظل الأزمة الحالية.

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