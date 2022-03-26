الطاقة والتبعية لروسيا

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خطوط الأنابيب الألمانية ومنشآت تخزين الغاز في أيدي روسيا، سواء عبر غازبروم التابعة أو من خلال شبكة شركات معقدة. السياسيون والخبراء يأسفون بشكل خاص لهذا النوع من تحرير السوق في ظل الأزمة الحالية.
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
هدد شولتس روسيا بمواجهة "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية خلال حربها ضد أوكرانيا، مؤكداً أن الناتو لن يتدخل حتى إن حدث ذلك. على صعيد آخر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لن تقدم الغاز بـ "المجان".
تعتزم واشنطن مع شركاء دوليين توريد 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام لتحل محل واردات الغاز الروسية. ويمكن أن تحل هذه الواردات محل حوالي ثلث واردات الغاز الحالية من روسيا.
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن مجموعة السبع ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، واصفا مطلب بوتين بـ"غير المقبول" وبأنه يعبر عن "مأزق". وردا على ذلك توعد مُشرع روسي بوقف إمدادات الغاز إذا لم يتم الدفع بالروبل.
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