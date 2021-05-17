 الطاقة: كيف نوفرها؟ | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

الطاقة: كيف نوفرها؟

الجميع يطالبون بتوفير الطاقة. ولكن كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ وهل التكاليف التي يسببها ذلك موزعة بشكل عادل؟ كلاوديا كيمفيرت، خبيرة طاقة ألمانية رائدة وتدرك المعضلة وتشرح البدائل.

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