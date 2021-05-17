الطاقة: كيف نوفرها؟

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الجميع يطالبون بتوفير الطاقة. ولكن كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ وهل التكاليف التي يسببها ذلك موزعة بشكل عادل؟ كلاوديا كيمفيرت، خبيرة طاقة ألمانية رائدة وتدرك المعضلة وتشرح البدائل.
أعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا عن معارضتهم لاقتراح مثير للجدل تقدمت به المفوضية الأوروبية لتصنيف بعض الاستثمارات في الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. فعلى ماذا ترتكز الاعتراضات؟
أفادت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
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