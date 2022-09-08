الطاقة المتجددة

ما هي الطاقات المتجددة وأنواعها، هل نعني بذلك فقط طاقة الشمس والرياح، أم أن هناك مصادر أخرى لهذه الطاقات؟ الملف التالي يتضمن موضوعات شتى عن الطاقات المتجددة ومستقبلها الواعد.

الطاقات المتجددة اسم على مسمى، قالمقصود بها الطاقة التي تنتج من مصادر تتجدد بشكل طبيعي كالشمس والرياح والحرارة الجوفية وأمواج البحر والمياه الجارية. وهذه المصادر مجانية وطاقتها نظيفة على عكس مصادر الطاقة الأحفورية كالفحم والنفط والغاز.