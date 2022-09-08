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الطاقة المتجددة

ما هي الطاقات المتجددة وأنواعها، هل نعني بذلك فقط طاقة الشمس والرياح، أم أن هناك مصادر أخرى لهذه الطاقات؟ الملف التالي يتضمن موضوعات شتى عن الطاقات المتجددة ومستقبلها الواعد.

الطاقات المتجددة اسم على مسمى، قالمقصود بها الطاقة التي تنتج من مصادر تتجدد بشكل طبيعي كالشمس والرياح والحرارة الجوفية وأمواج البحر والمياه الجارية. وهذه المصادر مجانية وطاقتها نظيفة على عكس مصادر الطاقة الأحفورية كالفحم والنفط والغاز.

معرض إيفا 2022 في برلين.. أجهزة ذكية لحل أزمة الطاقة!

معرض "إيفا 2022" في برلين.. أجهزة ذكية لحل أزمة الطاقة! 08.09.2022

أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟
الخبيرة لمياء مساري لـDW: المناخ أولوية حكومة ألمانيا المقبلة وسياستها الخارجية

الخبيرة لمياء مساري لـDW: المناخ أولوية حكومة ألمانيا المقبلة وسياستها الخارجية 24.09.2021

يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.

الطاقة البديلة في تونس تفتح مجالات جديدة للقضاء على البطالة 02.10.2017

قررت بعض الشركات التقنية التونسية الاستفادة من الدعم الحكومي في مجال الطاقة البديلة، ونجحت بعض الشركات في التوسع في هذا المجال وتمكنت من توظيف عشرات الأشخاص.

باحثون صينيون يطورون مولداً كهربائيا يعمل بالاحتكاك

باحثون صينيون يطورون مولداً كهربائيا يعمل بالاحتكاك 04.06.2017

طور باحثون صينيون مادة جديدة يمكن استخدامها في توليد تيار كهربائي من حركات يومية. ويمكن استخدام هذه المادة في الجلد الصناعي وأجهزة الروبوت اللينة أو في صناعة ملابس إلكترونية. لكن كيف تشتغل؟
الطاقة الهيدروجينية.. الأفضل للبيئة

الطاقة الهيدروجينية.. الأفضل للبيئة 27.09.2016

تسعى الدول المتقدمة لتوفير أحدث الأبحاث عن مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة ومتوفرة، وخصوصاً مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري العالمية.
BMW i3

أفضل السيارات الكهربائية في العالم 15.06.2015

ازداد الطلب على السيارات الكهربائية مؤخرا، مع تنافس الشركات المصنعة على تقديم سيارات ذات كفاءة عالية ببطاريات ذات عمر طويل ومع زيادة في السرعة القصوى للسيارات. نتعرف في صور على أفضل السيارات الكهربائية في العالم.
في هولندا.. طرق الدراجات الهوائية تنتج الطاقة

في هولندا.. طرق الدراجات الهوائية تنتج الطاقة 17.10.2014

قامت شركة هولندية ببناء طرق خاصة للدراجات الهوائية تحتوي على خلايا شمسية تنتج نحو ربع حاجة السكان من الطاقة.
شهور القيظ وعلاقتها بالتغير المناخي

شهور القيظ وعلاقتها بالتغير المناخي 28.07.2014

كان شهرا أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2014 الأشد حرارة في العالم كله منذ بدء البشر بتسجيل درجات الحرارة. ويسود خلاف بين العلماء حتى الآن حول ما إذا كان ذلك بفعل تغير الطقس أم تغير المناخ.
ألمانيا تتراجع ضمن مؤشر حماية البيئة

ألمانيا تتراجع ضمن مؤشر حماية البيئة 21.11.2013

تهتم ألمانيا بمصالح شركاتها المصنعة للسيارات خاصة التي تزيد من انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون، ما دفعها للتراجع ضمن مؤشر البيئة العالمي. بعكس الصين التي بدأت تستثمر في مصادر الطاقة البديلة لتحتل مرتبة أفضل من اليونان.
مريحة اقتصادية وسريعة: نماذج من طائرات المستقبل

مريحة اقتصادية وسريعة: نماذج من طائرات المستقبل 12.09.2013

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تفرزها الطائرات بنسبة تقدر بحوالي 75 في المائة، وهو ما يعتبر هدفا طموحاً، لكنه يشكل في الوقت نفسه تحدياً كبيرا للمصممين والشركات المصنعة.
جزيرة غراسيوزا – اكتفاء ذاتي من الطاقة بخبرات ألمانية

جزيرة غراسيوزا – اكتفاء ذاتي من الطاقة بخبرات ألمانية 16.07.2013

تتمتع جزيرة غراسيوزا البرتغالية بكل ما يبحث عنه محب الطبيعة من سواحل شديدة الانحدار وبحر وبراكين قديمة. أما مشكلة الجزيرة الوحيدة فهي أن مصدر الطاقة فيها هو مولد كهرباء يعمل بالديزل، وهو أمر تحاول شركة ألمانية تغييره.
بطاريات متطورة من أجل طاقة شمسية رخيصة

بطاريات متطورة من أجل طاقة شمسية رخيصة 28.06.2013

غالبا ما تكون الطاقة الشمسية أقل تكلفة، ولكن من يريد الاستفادة منها في الليل أيضا يحتاج إلى بطاريات باهظة الثمن. هذا قد يتغير عما قريب، حيث يتوقع بعض الخبراء طفرة نوعية في تقنية التخزين ستساهم بشكل كبيرفي انخفاض الأسعار.
هل ستتضرر الصناعة في ألمانيا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟

هل ستتضرر الصناعة في ألمانيا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟ 23.02.2013

حتى الآن تعفي ألمانيا المصانع المستهلكة للطاقة بكثافة من ضريبة دعم انتاج الطاقة من مصادر بديلة. ويريد الساسة في ألمانيا تغيير هذه المسألة، التي قد تهدد الانتاج الصناعي في ألمانيا بشدة، حسب ما تذكره دراسة اقتصادية حديثة.
مصادر الطاقة البديلة ـ ما هي أنواع الوقود المستقبلية؟

مصادر الطاقة البديلة ـ ما هي أنواع الوقود المستقبلية؟ 29.01.2013

ما زلنا اليوم نعبئ وسائل نقلنا بالبنزين والديزل، إلا أن الوقود ذا الأصول النباتية كالطحالب في ازدياد. حتى التنقل بالوقود المستخلص من الغازات المختلفة أصبح اليوم موضة ومجالاً حيوياً لمراكز البحث عن مصادر طاقة بديلة.
وقود جديد للسيارات يستخرج من بقايا الطعام

وقود جديد للسيارات يستخرج من بقايا الطعام 10.03.2012

أدى ارتفاع أسعار الوقود التقليدي إلى التفكير في إيجاد مصادر طاقة بديلة، وهو ما دفع بالباحثين إلى اكتشاف وقود جديد يصلح لتشغيل السيارات أيضا. ويتعلق الأمر هنا بالغاز الحيوي الذي يستخرج من فضلات الطعام.
آخر مستجدات الطاقة المتجدّدة تخطف الأنظار في معرض هانوفر

آخر مستجدات الطاقة المتجدّدة تخطف الأنظار في معرض هانوفر 07.04.2011

يعتبر معرض هانوفر مناسبة لالتقاء الخبراء والشركات التي تنشط في مجال الطاقات المتجددة. دويتشه فيله التقت بعض الخبراء في المعرض، ونقلت جديد أهم مشاريع الطاقة البديلة في ألمانيا التي تعرف سوقها استثمارات هائلة.
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