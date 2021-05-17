 الطاقة الشمسية - قليلة التكلفة وجيدة | صنع في ألمانيا | DW | 20.10.2021

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صنع في ألمانيا

الطاقة الشمسية - قليلة التكلفة وجيدة

طاقة الشمس متجددة وخالية من الانبعاثات وأقل تكلفة من تلك المنتجة بالوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي. فلماذا نستخدم القليل منها؟

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