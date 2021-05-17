الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها

اليمن- مشاريع الطاقة الشمسية الإغاثية تنعش المنشآت الصحية

تسبب انقطاع التيار الكهربائي العام في اليمن بفعل الحرب هناك في دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار. غير أن مشاريع الطاقة الشمسية التي تقوم بها أكثر من جهة لم تنقذ الوضع في هذه المنشآت وحسب، بل أيضا في قطاعات أخرى حيوية.