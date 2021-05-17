الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها

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طاقة الشمس متجددة وخالية من الانبعاثات وأقل تكلفة من تلك المنتجة بالوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي. فلماذا تستخدم الدول القليل منها فقط؟
أفادت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
تسبب انقطاع التيار الكهربائي العام في اليمن بفعل الحرب هناك في دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار. غير أن مشاريع الطاقة الشمسية التي تقوم بها أكثر من جهة لم تنقذ الوضع في هذه المنشآت وحسب، بل أيضا في قطاعات أخرى حيوية.
ترك النفط بصمات واضحة على القرن العشرين. بيد أنه من المقرر أن تغير الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري. وهذا التحول بدأ، لكن ما تزال هناك بعض العوائق. فما هي؟
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