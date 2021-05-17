 الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها | صنع في ألمانيا | DW | 16.03.2022

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صنع في ألمانيا

الطاقة الشمسية - جيدة، ولكن يستخدم القليل منها

طاقة الشمس متجددة وخالية من الانبعاثات وأقل تكلفة من تلك المنتجة بالوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي. فلماذا تستخدم الدول القليل منها فقط؟

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