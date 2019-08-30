الطاقة الذرية الدولية: إيران تتجاوز حدود التخصيب المتفق عليه

شرعت إيران في الابتعاد عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى من خلال مواصلة تعزيز مخزوناتها من اليورانيوم المخصب في الأسابيع الأخيرة ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في يوليو تموز الماضي إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجرام، بزيادة قدرها 6ر36 كيلوجرام مقارنة بمطلع الشهر الماضي، وأكثر من 38.8 كيلوجرام مما هو مسموح به

بموجب الاتفاق النووي، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

ع.ج.م/ه.د (رويترز/ د ب أ)