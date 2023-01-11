الطابعة ثلاثية الأبعاد ورحلات الفضاء

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الطابعة ثلاثية الأبعاد تحدث ثورة في رحلات الفضاء، فهي تؤمّن المواد الغذائية وكل ما يحتاجه الرواد أثناء رحلاتهم إلى القمر أو المريخ. حتى أنه تم إطلاق صاروخ معظم أجزائه صادرة من طابعة ثلاثية الأبعاد.
من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، انطلق طاقم مكون من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. الطاقم يضم رائد فضاء إماراتي وروسي بالإضافة إلى اثنين من أفراد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا.
بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.
فريق تصوير فيلم روسي يعود إلى الأرض بعد نجاح مهمته في الصعود إلى محطة الفضاء الدولية. يأتي ذلك وسط منافسة مع مشروع سينمائي أمريكي مماثل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية وبطولة النجم الهوليوودي توم كروز.
"سبايس إيكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تحتفل بعودة كبسولة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" إلى كوكب الأرض، بعد أن أمضى الطاقم المكون من أربعة رواد، ستة أشهر في الفضاء. الرواد الـ4 اضطروا للبس حفاظات بسبب تعطل الحمامات.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول