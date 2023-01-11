 الطابعة ثلاثية الأبعاد ورحلات الفضاء | كليك | DW | 15.05.2023

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كليك

الطابعة ثلاثية الأبعاد ورحلات الفضاء

الطابعة ثلاثية الأبعاد تحدث ثورة في رحلات الفضاء، فهي تؤمّن المواد الغذائية وكل ما يحتاجه الرواد أثناء رحلاتهم إلى القمر أو المريخ. حتى أنه تم إطلاق صاروخ معظم أجزائه صادرة من طابعة ثلاثية الأبعاد.

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