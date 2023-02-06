 الطائرات المقاتلة الغربية.. مطلب أوكراني صعب التحقق! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.02.2023

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سياسة واقتصاد

الطائرات المقاتلة الغربية.. مطلب أوكراني صعب التحقق!

من لندن إلى بروكسل مرورا بباريس، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على منحها طائرات مقاتلة حديثة لصدّ الغزو الروسي، لكن من الصعب تلبية هذا الطلب المعقّد بسرعة. فما الذي يجعل من هذا المطلب صعب التحقق؟

مقاتلة أمريكية من طراز إف ـ 16

الرئيس الأوكراني يحض حلفاء بلاده على منحها طائرات مقاتلة حديثة لصدّ الغزو الروسي،

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قصر الإليزيه الأربعاء "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، واقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا". وقدم الطلب نفسه قبيل ذلك في بريطانيا، وكرّره أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس (التاسع من فبراير/ شباط 2023).

تردد غربي

مختارات

قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.

منذ بدأ العدوان الروسي، فرّ حوالي ثمانية ملايين شخص من القتال في أوكرانيا، حسب منسق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة مارتن غريفيث. وفيما تعزز روسيا قواتها في شرق البلاد سحبت كييف ملايين الكتب بالروسية من المكتبات.

في أول جولة أوروبية له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، تلقى الرئيس الأوكراني دعما بلا حدود وخصوصا في الجانب العسكري. وفيما توعدت روسيا بالرد، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا شيء مستبعد" فيما يخص تسليح أوكرانيا.

يظهر الغربيون حتى الآن ترددا في اتخاذ هذه الخطوة الإضافية خوفًا من التصعيد مع موسكو. لكن المحظورات تتساقط واحدة تلو الأخرى منذ عام، لا سيما بعد أن وافق حلفاء كييف في كانون الثاني/يناير على إمدادها بدبابات ثقيلة.

لكن واشنطن تستبعد حتى الآن تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن، وهي واحدة من أكثر المقاتلات انتشارا في العالم وتمتلكها العديد من الدول الأوروبية.

بيد أن هولندا لا تستبعد منح كييف بعض طائراتها من طراز إف-16، على أن تعوّضها بمقاتلات إف-35. ويبدو أن شركاء آخرين بصدد تغيير موقفهم. 

فبعد استبعاد تسليم طائرات يوروفايتر تايفون واف-35 في كانون الثاني/يناير، وعد رئيس الحكومة البريطاني ريشي سوناك بتدريب طيارين أوكرانيين "وفقًا لمعايير الناتو. وطلب سوناك من الجيش دراسة إمكانية تسليم طائرات، لكنّه نبّه الى أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا "على المدى الطويل".

 "لا شيء مستبعد"

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني أن "لا شيء مستبعد". ففرنسا لديها 13 طائرة ميراج 2000-سي خرجت من الخدمة قبل بضعة أشهر و"لا تزال لديها بعض الإمكانات".

كما أورد أشخاص من محيط رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية أكدوا في الآن نفسه أن إعادتها إلى الحالة الطبيعية ستتطلب وقتا، فضلا عن عدة أشهر سيتطلبها تدريب الطيارين الأوكرانيين المعتادين على قيادة الطائرات السوفياتية الصنع من طرازي ميغ وسوخوي.

زيلينسكي خلال زيارته لباريس ولقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس

زيلينسكي: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة في وقت أسرع سيقترب موعد انتهاء العدوان الروسي

فيما يخص الطائرات المقاتلة الحديثة، تمتد مدة التدريب النموذجية ستة أشهر للطيار المتمرس، وهي فترة يمكن اختصارها إلى ثلاثة أشهر لكن ليس أقل. ووفق خبراء، ستتيح الطائرات المقاتلة الغربية ضرب القوات الروسية على مسافات بعيدة، وردع القاذفات الروسية من قصف الأراضي الأوكرانية.

لكن الطائرات وحدها لن تكون حلا سحريا، فضلا عن أن بعض نماذجها ليست مناسبة للمسرح الأوكراني.

تلويح روسي بالرد

في هذا الإطار، يقول الخبير العسكري في مركز الأبحاث البريطاني "رويال يونايتد سرفيسز أنستيتوت" جاستن برونك إن "طائرات تايفون واف-16 ليست مناسبة للقواعد الجوية البدائية التي يستخدمها الأوكرانيون لتجنب الضربات الصاروخية الروسية".

وأضاف على تويتر أن منح طائرات تايفون لكييف سيكون "شبه رمزي ولن يخدم مصالح القوات الجوية الأوكرانية". وتابع الخبير "لكن قد يستحق الأمر العناء إذا سمحت السويد سياسيًا بتزويد طائرات غريبنز أو إذا وفرت دول أخرى طائرات إف-18"، فهاتان الطائرتان قادرتان على الانطلاق من قواعد ترابية، ومتطلباتهما اللوجستية قليلة.

من جانبها، تلوح موسكو بالرد في محاولة لثني الغربيين عن منح أوكرانيا طائرات حربية.  وحذّرت السفارة الروسية في بريطانيا من أن شحنات الطائرات لن تمر بدون رد، منبّهة من "الحصاد الدامي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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