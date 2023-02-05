الطائرات المسيرة - ميزة لأوكرانيا في الحرب السيبرانية؟

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تسلم الشركة الألمانية كوانتوم سيستمز 150 طائرة استطلاع مسيرة للجيش الأوكراني. سيتم استخدامها للتجسس على العدو، ويمكنها نقل الإحداثيات إلى المدفعية. وبالتالي ستكون أوكرانيا متفوقة في نقل البيانات.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
قال مدير الاستخبارات الأمريكية إن بلاده واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة لروسيا لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. المسؤول الأمريكي أشار أيضاً إلى تحالف إيراني-روسي يتطور على "نحو سريع" في المجال العسكري.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
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