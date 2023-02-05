 الطائرات المسيرة - ميزة لأوكرانيا في الحرب السيبرانية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2023

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صنع في ألمانيا

الطائرات المسيرة - ميزة لأوكرانيا في الحرب السيبرانية؟

تسلم الشركة الألمانية كوانتوم سيستمز 150 طائرة استطلاع مسيرة للجيش الأوكراني. سيتم استخدامها للتجسس على العدو، ويمكنها نقل الإحداثيات إلى المدفعية. وبالتالي ستكون أوكرانيا متفوقة في نقل البيانات.

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