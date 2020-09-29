 الطائرات المسيرة تقلب معادلات الحرب في ناغورني كارباخ؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.10.2020

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سياسة واقتصاد

الطائرات المسيرة تقلب معادلات الحرب في ناغورني كارباخ؟

في الماضي كانت السيطرة على منطقة ناغورني كارباخ الجبلية الوعرة والمحاطة بالخنادق أمراً صعبا على أذربيجان، بيد أن الأسلحة الحديثة وعلى رأسها الطائرات المسيرة لا تجعل مهمة أرمينيا الدفاعية نزهة خريفية.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية تقول إنها لطائرات مسيرة أذربيجانية.

الطائرات المسيرة تقلب معادلات الحرب في ناغورني كارباخ

سلط تقرير للقناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD الضوء على الاستعدادات العسكرية والإنفاق التسليحي وموردي السلاح وخاصة الطائرات المسيرة لطرفي القتال في ناغورني كارباخ: أرمينيا وأذربيجان.

مختارات

خنادق محصنة على الجانب الأرميني من إقليم ناغورني كارباخ. جدران الخنادق محصنة بقواطع إسمنتية. ومن فتحات في الخنادق يراقب جنود أرمينيون عدوهم على بعد مئات الأمتار على الجانب الآخر من الحدود. وبين الجبهتين لوحات تحمل تحذيرات من وجود ألغام. أحيط إقليم ناغورني كارباخ بتحصينات منيعة جعل من الصعب على أذربيجان في تسعينات القرن العشرين السيطرة عليه.

وأعلنإقليمناغورنيكاراباخذوالغالبيةالأرمنيةانفصالهعن أذربيجانفيمطلعالتسعينات، ماأدىإلىحربتسببتبسقوط 30 ألف قتيل. ولميوقّعأياتفاقسلامبينالطرفينبالرغممنأنالجبهةبقيتشبهجامدةمنذذلكالحينوإنشهدت مناوشاتبينالحينوالآخر.

استغلت القيادة في باكو مداخيلها المرتفعة من الغاز والنفط لتحديث قواتها المسلحة. وهذا ما يفسر إصرار الرئيس إلهام علييف على السيطرة على الإقليم الذي أعلن الاستقلال من طرف واحد قبل عقود.

Infografik Timeline Krise Bergkarabach NEU! AR

علاقة متميزة بين باكو وتل أبيب

وتعرضتإسرائيلالتيتعتبرالموردالرئيسيللأسلحةلأذربيجان،لانتقاداتوجهتهاإليهاأرمينيا. ووفققاعدةبياناتالمعهدالدوليلأبحاثالسلامفيستوكهولم،مثلتإسرائيلعلىمدارالسنواتالخمسالماضية،أولمزودأسلحةأجنبياًمعروفاًلأذربيجانبين 2017 و2019معمبيعات تجاوزتقيمتها 740 مليوندولار. لكنوزارةالدفاعالإسرائيليةتتحفظعننشرتفاصيلحولمبيعاتهامنالأسلحةوأسماءعملائها.

وكانالرئيسالأذربيجانيإلهامعلييفقدأعلنفيالعام 2016 أنبلادهاشترتمعداتدفاعيةمنالدولةالعبريةبقيمة 4,85 ملياراتدولار. كما ذكرت الصحافةالإسرائيليةفيوقتسابقأنشركةإلبيتسيستمزالإسرائيليةقدباعتطائراتمسيرةلأذربيجان،وهيأسلحةساهمتفيتغييرالتوازنالعسكريفيالنزاعالمستمرمنذعقود.

وأكدالمستشارالسياسيللرئيسالأذربيجانيحكمتحاجييف لموقع إخباري اسرائيليالأسبوعالماضيأن "أذربيجانتستخدمطائراتبدونطيارإسرائيليةالصنعهجومية،بمافيهاالطائراتالمسيرةالانتحاريةالتييمكنأنتدمرهدفًاعندالارتطام،فيناغورني كاراباخ".

وفي تقرير لها أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" أسماء بعض أنواع الطائرات المسيرة التي تبيعها إسرائيل إلى أذربيجان: Harop، Aerostar، Orbiter 1k، Hermes 450، SkyStriker. وافتتحت أرمينيا في 17 ايلول/سبتمبر أولسفارةلهافيإسرائيلفيتلأبيب،بدونضجةإعلامية. وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في حزيران/يونيو عن شراء طائرات مسيرة تركية من نوع "بيرقدار".

ماذا عن أرمينيا؟

حسب BICC، وهو مركز دراسات مقره مدينة بون الألمانية يعني بدراسات تحويل المعدات العسكرية إلى الاستخدام المدني، فإن أذربيجان وأرمينيا من أكثر عشر دول في العالم تسلحاً، واعتمد المركز في تقييمه على حجم الإنفاق العسكري بالنسبة لعدد السكان وحجم الاقتصاد.

مثلت خسارة أرمينيا لبعض الهتكارات من ناغورني كارباخ في مناوشات 2016 إحراجاً للقيادة آنذاك أدى لتغير في السلطة عام 2018. وتسعى القيادة الأرمينية مع روسيا لتزويدها بالسلاح. وبالفعل زودتها روسيا بالطائرات المسيرة من نوع E5. ودربت القوات الروسية نظيرتها الأرمينية على إسقاط الطائرات المسيرة المعادية باستخدام نظام الدفاع الجويZSE-23-4 Schilka.

وتدعي أرمينيا أنها تنتج منذ عام 2011 طائرات مسيرة، لكن لا يعتقد أنها ليست متطورة تقنياً كالإسرائيلية أو التركية، حسب تقرير القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD.

خ.س/أ.ح 

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