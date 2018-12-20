 الطائرات المسيرة تربك مجددا حركة الملاحة الجوية في لندن | أخبار | DW | 08.01.2019

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أخبار

الطائرات المسيرة تربك مجددا حركة الملاحة الجوية في لندن

أعلن مطار هيثرو في لندن، الأول في أوروبا من حيث عدد المسافرين، استئناف الرحلات بعد توقيفها لوقت قصير إثر رصد طائرة مسيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اضطراب كبير في الملاحة الجوية في مطار غاتويك للسبب نفسه.

Symbolbild London Drohne und Flugverkehr (picture-alliance/AP Photo/J. Stillwell)

استؤنفت الرحلات من وإلى مطار هيثر الدولي في لندن بعد أن تم إيقافها اليوم  الثلاثاء (الثامن من كانون الثاني /يناير 2019). وكان مسؤولون في المطار قد قرروا  إيقاف الرحلات بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من واحد من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.

وقال المسؤولون عن المطار في بيان "اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو.. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم وقف كل رحلات المغادرة من مطار هيثرو في لندن، بعد رصد طائرة مسيرة. ونقلت الـ"بي بي سي" عن متحدثة باسم مطار هيثرو قولها إنهم يعملون مع الشرطة "لمنع أي تهديد للسلامة التشغيلية". وأضافت: "كإجراء احترازي، أوقفنا كل رحلات المغادرة بينما نجري تحقيقا. نعتذر للركاب عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

ي.ب/ أ. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

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