الضوء والسعادة

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للضوء أهمية كبيرة في حياة الانسان. إنه وسيلة للتحكم في نفسيتنا وللتأثير على إيقاعنا الداخلي وهرموناتنا. وهو ما قد يسبب السعادة لنا. في الأشهر الأكثر قتامة من العام، يمكن أن يساعد العلاج بالضوء على التخلص من الحالة المزاجية السيئة.
قد يشعر البعض بالضيق وانقباض النفس في فصل الشتاء، وهو ما يسميه خبراء النفس بـ"الاكتئاب الموسمي"، وهذه المرحلة تعد البوادر الأولى لمشكلة الاكتئاب الشتوي. فما سبب الإصابة بهذا بالمرض وما هي أفضل وسيلة للتخلص منه؟
يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.
بداية الأسبوع تعد للبعض مشكلة كبيرة، إذ لا يمكنهم النهوض من الفراش مبكرا ويشعرون بالتعب وتعكر المزاج طيلة اليوم. وهذه الحالة، رغم أنه لا يمكن تصنيفها علميا كمرض، لكنها تبقى مع ذلك حالة غير صحية. فهل يمكن تفاديها؟
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
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