صحتك بين يديك

الضوء والسعادة

للضوء أهمية كبيرة في حياة الانسان. إنه وسيلة للتحكم في نفسيتنا وللتأثير على إيقاعنا الداخلي وهرموناتنا. وهو ما قد يسبب السعادة لنا. في الأشهر الأكثر قتامة من العام، يمكن أن يساعد العلاج بالضوء على التخلص من الحالة المزاجية السيئة.