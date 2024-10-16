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صحةعالمي

الضوء الساطع.. علاج ثوري جديد للاكتئاب

١٦ أكتوبر ٢٠٢٤

يبدو أن عجلة العلم تسير بسرعة كبيرة لمواجهة أمراض ترهق وتزهق حياة ملايين الناس حول العالم. دراسة علمية تكشف عن تقنية جديدة قد تقلب موازين التعامل مع مرض الاكتئاب، الذي ينتشر بقوة في العصر الحالي.

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الاكتئاب مرض منتشر بقوة في العصر الحالي.
العلاج بالضوء الساطع قد يخفف من معاناة الكثير ممن يعانون الاكتئاب. صورة رمزية.صورة من: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

 كشفت دراسة علمية أن العلاج بالضوء الساطع، الذي عادة ما يستخدم في حالات الإضطرابات العاطفية الموسمية، يمكن أيضا استخدامه لتخفيف أعراض بعض حالات الاكتئاب.

وبحسب الدراسة، التي شارك فيها باحثون من عدة جامعات من بينها جامعتا ماتو جروسو وبارا الاتحاديتان في البرازيل وجامعة بوينس ايرس في الأرجنتين، تبين أن قضاء بعض الوقت أمام مصدر إضاءة ساطعة يعود بالفائدة على من يشكون من الاضطرابات الاكتئابية، وأعراض الاكتئاب ثنائي القطب.

واستعرض الباحثون نتائج 11 تجربة عشوائية شملت 850 مريضا يعانون من هذه الأمراض النفسية، حيث كان الفريق البحثي يطلب من المتطوعين التعرض لمصدر إضاءة فلورسنت لمدة نصف ساعة يوميا لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع، مع الاستمرار في تلقي جرعات العلاج التي وصفها لهم الأطباء.

هل الاكتئاب مرض حقيقي؟

وكشفت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Jama Pscychiatry المتخصصة في طب النفس أن أكثر من 60% من المشاركين في تجارب التعرض للضوء الساطع، تراجعت لديهم أعراض الاكتئاب بنسبة 50% أو أكثر، مقابل 38% في المجموعة التي لم تتعرض للضوء.

وتبين أيضا أن نسبة التعافي بشكل كامل من الاكتئاب كانت أعلى في المجموعة التي تعرضت للضوء.

يقول فريق الدراسة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الابحاث الطبية إن "التعرض لمصادر الضوء الخارجية بشكل عام ليس عليه قيود أو تترتب عليه تكاليف إضافية"، مؤكدا أن التجربة اثبتت الحاجة إلى "تعزيز استخدام الضوء الساطع كوسيلة علاج مساعدة فعالة في حالات اضطرابات الاكتئاب غير الموسمية".

ر.م (د ب أ)

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