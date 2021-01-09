الضغوط تشتد.. الديمقراطيون يعدون تشريعا لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله

قال النائب الديمقراطي تيد ليو اليوم السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعا يوم الاثنين القادم (11 يناير/كانون الثاني 2021) يدعو لمساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله.

كما هددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق هذا الأسبوع بمساءلة ترامب للمرة الثانية ما لم يستقل "على الفور" وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

وتداول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب تهما رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس. وطلبت بيلوسي أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي الذي يسمح بعزل الرئيس إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية.

هل يعفو عن نفسه؟

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن خبراء إن أي خطوة من جانب دونالد ترامب، لإصدار عفو عن نفسه في أيامه الأخيرة بمنصبه، قد تستدعي من الإدارة القادمة الطعن على هذا الإجراء من خلال توجيه اتهامات جنائية ضده.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أثارت احتمالية أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه وسط تنامي الدعوات لمحاكمته بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وبحسب بلومبرغ، باستطاعة الرئيس العفو عن أشخاص آخرين لكن إصدار العفو عن نفسه ضد أي ملاحقات محتملة فى المستقبل يعد أمرا جديدا وقد يرغب الديمقراطيون والجمهوريون في إلغائه بالمحكمة العليا.

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وأوضحت بلومبرغ أن ترامب يواجه بالفعل تهديدات قانونية قبل أعمال الشعب التي وقعت الأربعاء.

مسؤولو الكنائس ينقلبون على ترامب

كما دعا مسؤولون رفيعو المستوى بالكنيسة في الولايات المتحدة الرئيس ترامب إلى الاستقالة الفورية. وتعد الكنائس داعمة تاريخيا للجمهوريين.

وجاء في رسالة مفتوحة لمجلس الكنائس الوطني: "إن تصرفات ترامب وكلماته أدت إلى تعريض أمن البلاد ومؤسساتها الحكومية للخطر من خلال التحريض على تنفيذ هجوم عنيف وقاتل ومثير للفتنة على مبنى الكابيتول الأمريكي".

ووجهت الرسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس وأعضاء في الكونغرس الأمريكي وأعضاء في إدارة ترامب. وكتب مسؤولو الكنيسة: "نعتقد أن الوقت قد حان لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للاستقالة على الفور".

وأضاف رجال الدين المسيحي القول: "إذا لم يكن الرئيس مستعدا للاستقالة فنحن نحثك على استخدام الإمكانيات التي يوفرها نظامنا الديمقراطي."

إ.ع/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)