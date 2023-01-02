الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بيربوك تقوم بزيارة مفاجئة لخاركيف قرب خط القتال مع روسيا

خلال زيارة مفاجئة لمدينة خاركيف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لأوكرانيا تقديم المزيد من المساعدات من ألمانيا. ولم يعلن عن الزيارة إلا عندما كانت بيربوك في قطار العودة.