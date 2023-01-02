الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

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بينما يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء قبل السماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا تعلو الأصوات المناشدة لاتخاذ هذه الخطوة
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟
خلال زيارة مفاجئة لمدينة خاركيف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لأوكرانيا تقديم المزيد من المساعدات من ألمانيا. ولم يعلن عن الزيارة إلا عندما كانت بيربوك في قطار العودة.
تزامنا مع إعلان موسكو إنهاء وقف إطلاق النار، أكدت كييف أن الجيش الروسي واصل اعتداءاته واستهدف باخموت ومواقع أوكرانية أخرى، فيما لا يزال الجدل متواصلا في ألمانيا حول نجاعة إرسال برلين لدبابات قتالية إلى كييف.
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