 الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 12.01.2023

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الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بينما يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء قبل السماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا تعلو الأصوات المناشدة لاتخاذ هذه الخطوة

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