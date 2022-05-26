الضغط على الكتفين والذراعين

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ضمن فقرة اللياقة البدنية ستشرح لنا الخبيرة أوريليا دامان طرق الحفاظ على قوة الذراعين والكتفين.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
القدرة على الانجاب ترتبط بعوامل كثيرة للرجل والمرأة، وأحيانا يكون الحل بالاسترخاء والتعرض للشمس والفيتامينات المقوية، لكن هل هناك عوامل مساعدة للمرأة، وهل الرياضة تشكل عاملا محفزا للحمل؟
تتسبب الحوادث والتمارين الرياضية في ألم الكتف، لكن الألم قد يكون مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف. وتكثر هذه المشكلة بين كبار السن بوجه خاص ويمكن تخفيفها بخطوات بسيطة إلى جانب العلاج الطبي.
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