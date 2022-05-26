 الضغط على الكتفين والذراعين | صحتك بين يديك | DW | 03.06.2022

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صحتك بين يديك

الضغط على الكتفين والذراعين

ضمن فقرة اللياقة البدنية ستشرح لنا الخبيرة أوريليا دامان طرق الحفاظ على قوة الذراعين والكتفين.

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