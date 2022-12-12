الضربات المزدوجة... تكتيك سوري وروسي متعمد لقتل المسعفين السوريين ينتهك القانون الدولي

سوريا- قتلى في قصف مشفى في ريف حلب واشتباكات عنيفة في عين عيسى

شهدت ثلاث مناطق على الأقل في سوريا توترا داميا جديدا، إذ تعرض مشفى في ريف حلب للقصف، بينما دارت اشتباكات عنيفة قرب بلدة عين عيسى شمال سوريا، في وقت تحدثت فيه عدة مصادر عن غارات تركية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عامين.