الضربات المزدوجة... تكتيك سوري وروسي متعمد لقتل المسعفين السوريين ينتهك القانون الدولي

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استراتيجية عسكرية مارستها روسيا وسوريا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا... ما هي "الضربات المزدوجة" التي تهدف إلى قتل مزيد من المدنيين والمسعفين؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
شهدت ثلاث مناطق على الأقل في سوريا توترا داميا جديدا، إذ تعرض مشفى في ريف حلب للقصف، بينما دارت اشتباكات عنيفة قرب بلدة عين عيسى شمال سوريا، في وقت تحدثت فيه عدة مصادر عن غارات تركية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عامين.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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