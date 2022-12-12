 الضربات المزدوجة... تكتيك سوري وروسي متعمد لقتل المسعفين السوريين ينتهك القانون الدولي | DW الأخبار | DW | 12.12.2022

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الضربات المزدوجة... تكتيك سوري وروسي متعمد لقتل المسعفين السوريين ينتهك القانون الدولي

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