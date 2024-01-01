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الضحك كمصدر للسعادة والصحة
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
أضحك وتمتع بالسعادة والصحة
أضحك وتمتع بالسعادة والصحة
ليس الضحك مصدرا للمتعة وحسب، فهو أيضا صحي للجسم والعقل حسب دراسات عديدة، في هذا الملف نعرّفك بالكثير من فوائده.
منوعات
2024/1/23
٢٣ يناير ٢٠٢٤
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
أجواء المرح والسعادة في مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) لا تعني أن كل شيء مباح، هناك استثناءات يتعين أخذها في الحسبان.
منوعات
2023/9/25
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
11 صورة
الدعابة تزيد الجاذبية.. أهمية حس الفكاهة في العلاقة الزوجية!
الدعابة تزيد الجاذبية.. أهمية حس الفكاهة في العلاقة الزوجية!
اللحظات التي يقضيها الأزواج في الضحك معا قد تعتبر من أجمل اللحظات وتخفف من حدة الكثير من الأعباء الزوجية، كيف؟
علوم
2023/9/20
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
دراسة تكشف فوائد مذهلة للضحك على صحة القلب
دراسة تكشف فوائد مذهلة للضحك على صحة القلب
خلصت دراسة برازيلية حديثة إلى أن للضحك عدة فوائد مهمة على صحة القلب. فكيف ذلك ياترى؟
علوم
2023/8/30
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
تناقض صارخ بين فيلمي باربي وأوبنهايمر
تناقض صارخ بين فيلمي باربي وأوبنهايمر
فيلم باربي وفيلم أوبنهايمر يبدأ عرضهما في ذات عطلة الأسبوع وتوقعات بتحقيق باربي رقما قياسييا.
ثقافة
2023/7/23
٢٣ يوليو ٢٠٢٣
02:03 دقيقة
بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والبهجة تعم المدينة
بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والبهجة تعم المدينة
عمت أجواء الفرح والبهجة ساحة المهد في مدينة بيت لحم حيث نصبت شجرة الميلاد المزينة، وبدأت الاستعدادات للعيد قبل عدة أشهر.
سياسة
2022/12/24
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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