الضجة حول الهيدروجين في صناعة الطاقة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الجميع في صناعة الطاقة يتحدثون عن الهيدروجين. بالنسبة للبعض سيكون وقود المستقبل الذي سيعمل قريبا على تزويد قطاعات كبيرة من اقتصاداتنا بالطاقة. هل يمكن للهيدروجين أن يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويجعل العالم مستقلا عن روسيا؟
قبيل رحلته إلى قطر والإمارات، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن محاولات ألمانيا التعاقد مع دول "غير ديمقراطية" يكون فيهه موقف حقوق الإنسان إشكاليا، وذلك للحصول على إمدادات الطاقة وتقليص اعتماد بلاده على روسيا.
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
ألمانيا في مأزق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. فألمانيا تحصل على نصف كميات غازها الطبيعي من روسيا. وقد تم منذ وقت بعيد تمهيد الطريق للاعتماد على قوة الطاقة لدى بوتين. فما هو وضع ألمانيا الآن؟ وهل هناك بدائل لغاز بوتين؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول