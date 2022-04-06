 الضجة حول الهيدروجين في صناعة الطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 06.04.2022

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صنع في ألمانيا

الضجة حول الهيدروجين في صناعة الطاقة

الجميع في صناعة الطاقة يتحدثون عن الهيدروجين. بالنسبة للبعض سيكون وقود المستقبل الذي سيعمل قريبا على تزويد قطاعات كبيرة من اقتصاداتنا بالطاقة. هل يمكن للهيدروجين أن يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويجعل العالم مستقلا عن روسيا؟

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