الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ

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بالنسبة للصين، الوضع الخاص لهونغ كونغ صفحة من الماضي. وعلى الرغم من تلاشي آثار احتجاجات 2019، إلا أن روح المقاومة ما زالت حاضرة. لكن التعبير بصوت مرتفع يزداد صعوبة.
بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة السيادة على هونغ كونغ من بريطانيا، حرصت بيكين على إقامة احتفالات لم تخلو من رمزية بحضور أعلى ممثل للدولة، وبريطانيا تتعهد بحثّ الصين على الالتزام بوعودها.
تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟
شددت الصين على التزامها بسيادة كل الدول، بما في ذلك، الجمهوريات السوفيتية السابقة، عقب جلبة أثارتها تصريحات لسفيرها لدى فرنسا مطلع الأسبوع. واستدعت دول البلطيق مبعوثي الصين لديها للاحتجاج.
تعتزم الصين مد كابل إنترنت بحري يربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة. وسيصبح أحد أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدماً في العالم، بحسب تقرير لرويترز نقلا عن "أربعة مصادر مطلعة".
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