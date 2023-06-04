عصر العولمة

الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ

بالنسبة للصين، الوضع الخاص لهونغ كونغ صفحة من الماضي. وعلى الرغم من تلاشي آثار احتجاجات 2019، إلا أن روح المقاومة ما زالت حاضرة. لكن التعبير بصوت مرتفع يزداد صعوبة.