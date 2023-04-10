الصين- مناورات السيف المتحد تثير مخاوف داخل تايوان وخارجها

زيارة بيلوسي لتايوان ـ الصين ترد بمناورات عسكرية وعقوبات اقتصادية

ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الصين عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، وهو اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وبيونغ يانغ تدعم بكين بالكامل".