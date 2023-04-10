الصين- مناورات السيف المتحد تثير مخاوف داخل تايوان وخارجها

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الصين تقوم بمناورات عسكرية قرب تايوان تطلق عليها اسم السيف المتحد. وتايوان تضع قوات دفاعها الجوي على أهبة الاستعداد القصوى وتقول إنها مستعدة لكل الاحتمالات. لماذا تجري الصين هذه المناورات؟
ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الصين عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، وهو اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وبيونغ يانغ تدعم بكين بالكامل".
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكن لتغير الوضع القائم. في وقت وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان.
بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، يقوم وفد أمريكي جديد من الكونغرس بزيارة للجزيرة. وفي ألمانيا رحب زعيم المعارضة بنية بعض النواب بزيارة تايوان.
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