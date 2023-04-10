 الصين- مناورات السيف المتحد تثير مخاوف داخل تايوان وخارجها | DW الأخبار | DW | 10.04.2023

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الصين- مناورات السيف المتحد تثير مخاوف داخل تايوان وخارجها

الصين تقوم بمناورات عسكرية قرب تايوان تطلق عليها اسم السيف المتحد. وتايوان تضع قوات دفاعها الجوي على أهبة الاستعداد القصوى وتقول إنها مستعدة لكل الاحتمالات. لماذا تجري الصين هذه المناورات؟

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