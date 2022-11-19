 الصين: معدل بطالة كبير بين الأكاديميين | العولمة 3000 | DW | 26.11.2022

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العولمة 3000

الصين: معدل بطالة كبير بين الأكاديميين

شباب صينيون كثيرون لا يجدون فرص عمل بعد إنهائهم التعليم الجامعي، أحدهم فتح حانة خاصة به، لكنه اضطر إلى إغلاقها بسبب الجائحة غالبا، وهو سعيد ـ مع ذلك ـ بوضعه؛ لأن كثيرًا من أصدقائه عاطل عن العمل.

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