الصين: معدل بطالة كبير بين الأكاديميين

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شباب صينيون كثيرون لا يجدون فرص عمل بعد إنهائهم التعليم الجامعي، أحدهم فتح حانة خاصة به، لكنه اضطر إلى إغلاقها بسبب الجائحة غالبا، وهو سعيد ـ مع ذلك ـ بوضعه؛ لأن كثيرًا من أصدقائه عاطل عن العمل.
يترقب العالم نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والذي سيعقد في بكين في 16 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. ويعتقد خبراء أن محور المؤتمر سيكون مساعي الرئيس شي جين بينغ للحصول على فترة ولاية ثالثة.
أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!
قلّما يتحدث الناس عن تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل بالنسبة للشباب. الأرقام مفزعة في أوروبا، لكن ذلك لم يجعل السياسيين يهتمون بالظاهرة، رغم أنها تقود العديد من الشباب إلى اليأس والإحباط والقبول بأجور زهيدة.
الآلاف من الشباب التونسيين بدأوا يفكرون عكس التيار بعيدا عن هوس الهجرة نحو أوروبا أو إلى دول الخليج، فاتجهوا جنوبا نحو إفريقيا، حيث الفرص الواعدة والإجراءات السهلة. مهاجرون على "طريق الحرير الإفريقي" يروون لـDW تجاربهم.
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