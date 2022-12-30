الصين .. مخاوف من تفشي العدوى خلال السنة القمرية الجديدة

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احتشد الصينيون في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بهدف الاحتفال مع عائلاتهم. وتسود مخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا.
رفعت الصين الأحد الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه البلاد موجة وبائية جديدة من كوفيد-19، باتت تثير الفزع عالمياً.
في أول حصيلة منذ أن ألغت الشهر الماضي فجأة سياستها الصارمة لمكافحة كورنا والمعروفة بـ "صفر كوفيد"، أعلنت الصين وفاة نحو 60 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس. أرقام جديدة وضخمة تأتي عقب تعرض بكين لانتقادات عالمية واسعة.
تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.
فيما يتزايد عدد الدول التي تشدد القواعد أمام القادمين من الصين على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا هناك، نددت بكين بفرض دول إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى هذه الدول محذّرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".
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