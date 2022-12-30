 الصين .. مخاوف من تفشي العدوى خلال السنة القمرية الجديدة | DW الأخبار | DW | 17.01.2023

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الصين .. مخاوف من تفشي العدوى خلال السنة القمرية الجديدة

احتشد الصينيون في محطات القطارات في جميع أنحاء البلاد قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بهدف الاحتفال مع عائلاتهم. وتسود مخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا.

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FILE - A passenger arriving from China is tested for COVID-19 at the Roissy Charles de Gaulle airport, north of Paris, Sunday, Jan. 1, 2023. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Aurelien Morissard, File)

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A relative attends to a patient of the coronavirus disease (COVID-19) at the emergency department of Suining Central Hospital in Suining, Sichuan province, China December 31, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

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Reisende mit Mund-Nasen-Schutz überprüfen ihre Pässe, während sie am Schalter für internationale Flüge am Flughafen Peking anstehen. Vorstöße der USA, Japans und anderer Länder, Corona-Tests für aus China einreisende Passagiere vorzuschreiben, spiegeln die weltweite Besorgnis wider, dass bei dem anhaltenden explosiven Ausbruch des Virus neue Varianten auftauchen könnten - und die Regierung den Rest der Welt möglicherweise nicht schnell genug informiert. +++ dpa-Bildfunk +++

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