الصين: مبادرة الحزام والطريق ستعطي "زخما للاقتصاد العالمي"

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ مبادرة الحزام والطريق، المشروع الضخم الذي أطلقته بلاده لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد، "ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي". ويشارك في منتدى هذا العام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
صورة جماعية للزعماء المشاركين في قمة المنتدى الدولي الثالث لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد" (بكين، 18 أكتوبر 2023
بدأ المنتدى الدولي الثالث لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، اليوم (الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023)، وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، كلمة في حفل افتتاح المنتدى، الذي يضم ممثلين عن 130 دولة و30 منظمة دولية. وتغنى الرئيس الصيني بهذه المبادرة، مؤكدا أنّ بلاده ترفض "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل". وقال شي في خطاب ألقاه أمام وفود من 130 دولة تشارك في المنتدى إنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل"، مضيفاً "نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".
من جهته، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من منصة المنتدى بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين القول "كل واحد منا، عند بدء عمل تجاري كبير، بالطبع، يتوقع أن يكون ناجحا، ولكن مع هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية الصين الشعبية قبل عشر سنوات، بصراحة كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، ونحن سعداء جدا بهذه النجاحات، لأنها تهم الكثيرين منا".
وتحدث بوتين عن الخطط الرئيسية طويلة الأجل التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي تكمل العديد من مشاريع البنية التحتية في أوراسيا، مؤكدا أنهما معا يجعلان من الممكن إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجستية.
ودعا فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة للتعاون على طريق بحر الشمال. وأكد بوتين أن إنشاء طرق نقل وتجارة جديدة يعكس تغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي والدور الذي بدأت تقوم به دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب العالم ومراكز النمو والتنمية الأخرى. وأضاف بوتين أن التنسيق الوثيق مع الصين بشأن السياسية الخارجية أمر بالغ الأهمية في عالم صعب. وقال بوتين للرئيس الصيني "في الأوضاع الصعبة الحالية، يعد التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية ضروريا بشكل خاص.. وهذا ما نقوم به، واليوم سنناقش كل هذا أيضا".
ح.ز/ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)
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