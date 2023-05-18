الصين: لعبة محفوفة بالمخاطر

هل يعتمد الاقتصاد الألماني على الصين أكثر من اللزوم؟

أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟