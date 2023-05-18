الصين: لعبة محفوفة بالمخاطر

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سيتقرر مستقبل صناعة السيارات الألمانية في الصين. مكسب للطرفين أم انهيار للشركات الألمانية - من سيتفوق في المنافسة العالمية ويكسب المليارات؟
تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
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