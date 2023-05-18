 الصين: لعبة محفوفة بالمخاطر | عالم السرعة | DW | 01.06.2023

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عالم السرعة

الصين: لعبة محفوفة بالمخاطر

سيتقرر مستقبل صناعة السيارات الألمانية في الصين. مكسب للطرفين أم انهيار للشركات الألمانية - من سيتفوق في المنافسة العالمية ويكسب المليارات؟

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بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يستطيع الغرب اللحاق بالصين؟ 18.04.2023

تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟

(210419) -- SHANGHAI, April 19, 2021 (Xinhua) -- Journalists interviews a staff member of NIO, a Chinese electric car maker, about new energy car eT7 at its booth during the 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) in Shanghai, east China, April 19, 2021. The 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) kicked off at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Monday. Slated for April 19 to 28, Auto Shanghai 2021 is the first of the world's biggest auto shows to run normally amid the coronavirus pandemic this year. According to the organizer, 1,000 enterprises from all over the world have registered to participate in the auto show, which boasts a total exhibition area of 360,000 square meters with 12 indoor exhibition halls. (Xinhua/Chen Jianli)

السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟ 24.10.2022

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

Medienvertreter filmen und fotografieren die Studie ID.2all nach der Präsentation auf der Bühne im CCH (Congress Center Hamburg). Volkswagen hat einen Entwurf für den elektrischen Kleinwagen gezeigt, mit dem die Kernmarke des Konzerns ihre ID-Reihe nach unten erweitern will. Das Auto (Arbeitstitel «ID.2all») soll bis 2026 starten, in etwa die Größe eines heutigen VW Polo haben und in Spanien produziert werden.

فولكسفاغن تخطط لغزو الأسواق بـ "سيارة الشعب" الكهربائية 16.03.2023

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟

01.01.2021 *** (210101) -- CHONGQING, Jan. 1, 2021 (Xinhua) -- A China-Europe freight train bound for Duisburg of Germany prepares for departure at Tuanjiecun Station in southwest China's Chongqing, Jan. 1, 2021. More than 300 km away in Chengdu, Sichuan Province, another China-Europe freight train bound for Poland set off on the same day. Launched in Chongqing and Chengdu in 2011 and 2013, respectively, the China-Europe freight train services have significantly shortened the distance between western China and Europe. So far, about 14,000 freight trains have linked the two cities with Europe, accounting for more than 40 percent of the total number of China-Europe freight trains in China. (Xinhua/Tang Yi)

هل يعتمد الاقتصاد الألماني على الصين أكثر من اللزوم؟ 13.04.2023

أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟